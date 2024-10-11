Ворог атакував Україну безпілотниками: де кружляють

Росіяни знову не дають перепочити мирним українцям.
У ніч проти 11 жовтня 2024 року ворожі ударні дрони знову з'явилися в повітряному просторі України.
Подекуди через це була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Безпілотники рухаються:
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
- БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА на півночі та заході Полтавщини, курс південний.
- БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.
Також є загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
Як повідомлялося, пізно ввечері 9 жовтня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Російська армія здійснила атаку по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69.
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