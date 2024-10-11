Враг атаковал Украину беспилотниками: где кружат

Россияне снова не дают отдохнуть мирным украинцам.
В ночь на 11 октября 2024 года вражеские ударные дроны вновь появились в воздушном пространстве Украины.
Кое-где из-за этого была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Беспилотники двигаются:
- БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.
- БПЛА в Сумской области, постоянно меняют курс.
- БПЛА на севере и западе Полтавщины, курс южный.
- БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.
Также существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.
Как сообщалось, поздно вечером 9 октября россияне ударили ракетами по Николаеву. Российская армия совершила атаку по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69.
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