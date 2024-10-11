Враг атаковал Украину беспилотниками: где кружат

Россияне снова не дают отдохнуть мирным украинцам.

В ночь на 11 октября 2024 года вражеские ударные дроны вновь появились в воздушном пространстве Украины.

Кое-где из-за этого была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Беспилотники двигаются:

БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.

БПЛА в Сумской области, постоянно меняют курс.

БПЛА на севере и западе Полтавщины, курс южный.

БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.

Также существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.

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Как сообщалось, поздно вечером 9 октября россияне ударили ракетами по Николаеву. Российская армия совершила атаку по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69.

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