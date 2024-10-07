8 жовтня — яке церковне свято, чому не можна обрізати гілки дерев

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Пелагії. Християнська свята, яка жила в IV столітті. Її життя сповнене прикладів глибокої віри, покаяння та благочестивого життя. Пелагія походила з Антіохії, де була відома своєю красою і багатством. Однак, після зустрічі з християнським учителем і усвідомленням примарності земних благ, вона вирішила змінити своє життя. Пелагія відмовилася від світських задоволень і стала черницею, обравши шлях аскетизму і служіння Богу.

Після свого покликання Пелагія проводила багато часу в молитві і пості. Вона відзначалася великою милостивістю та добрими справами, допомагаючи бідним і нужденним. Її життя стало прикладом для багатьох, які прагнули слідувати Христу.

Прикмети 8 жовтня

Народні прикмети 8 жовтня / Фото: Unsplash

Миші риють нори в теплому місці до холодної зими.

Почути стукіт дятла — скоро почнуться морози.

Хмари пливуть низько до похолодання.

Що завтра не можна робити

Жінкам забороняється проводити багато часу перед дзеркалом, тому що інакше це може призвести до пробем в особистому житті. Не можна цього дня обрізати гілки дерев. Наші предки вірили, що в них живуть душі, які залишаться без захисту, якщо пошкодити дерево. Тоді в родині порушиться гармонія.

Що можна робити завтра

Цього дня було прийнято діставати з шафи зимові речі і переглядати, чи вони не потребують ремонту. Особливу увагу приділяли діркам в кишенях, тому що вірили, що через них "витікають" гроші.

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