Астрологічний прогноз на 8 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: починати сьогодні можна лише ті справи, які можна закінчити протягом дня, від інших – важливіших та найтриваліших – краще відмовитися.

Символ дня: Роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число: 7.

Щасливий колір: фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, легко виліковні, особливо якщо не тягнути з візитом до лікаря. Час сприятливий для хірургічних операцій, а ось до стоматолога без необхідності краще не ходити.

Харчування дня: можна постувати і голодувати, не можна їсти куряче м'ясо та яйця.

Стрижка дня: стригти волосся цього дня небажано.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин із їстівною верхівкою – наприклад, капусту чи гарбуза.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, для залучення талану в бізнесі, фінансах, коханні та дружбі.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть здатися складними та незрозумілими, але якщо вдасться їх розшифрувати, можна буде отримати відповіді на важливі питання.

Табу дня: не можна говорити неправду, навіть якщо йтиметься про так звану брехню заради порятунку.

Цитата дня: «Вершина задоволення – це радість розуміння» (Леонардо да Вінчі).

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