Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 8 октября

Астрологический прогноз на 8 октября

Символ дня - Роза ветров / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать сегодня можно только те дал, которые можно закончить в течение дня, от других – более важных и продолжительных – лучше отказаться. 

Символ дня: Роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы, особенно если не тянуть с визитом к врачу. Время благоприятно для хирургических операций, а вот к стоматологу без крайне необходимости лучше не ходить. 

Питание дня: можно поститься и голодать, нельзя есть куриное мясо и яйца. 

Стрижка дня: стричь волосы в этот день нежелательно. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобной верхушкой – например, капусту или тыквы. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, для привлечения удачи в бизнесе, финансах, любви и дружбе. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут показаться сложными и невразумительными, но если получится их расшифровать, удастся получить ответы на важные вопросы. 

Табу дня: нельзя говорить неправду, даже если речь будет идти о так называемой лжи во спасение. 

Цитата дня: «Вершина удовольствия – это радость понимания» (Леонардо да Винчи). 

Читайте также: 

Их история любви поражает! Параолимпийка и ветеран познакомились на реабилитации и поженились!

Их история любви поражает! Параолимпийка и ветеран познакомились на реабилитации и поженились!

Похожие темы:

Следующая публикация