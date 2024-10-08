Астрологический прогноз на 8 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать сегодня можно только те дал, которые можно закончить в течение дня, от других – более важных и продолжительных – лучше отказаться.

Символ дня: Роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы, особенно если не тянуть с визитом к врачу. Время благоприятно для хирургических операций, а вот к стоматологу без крайне необходимости лучше не ходить.

Питание дня: можно поститься и голодать, нельзя есть куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: стричь волосы в этот день нежелательно.

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобной верхушкой – например, капусту или тыквы.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, для привлечения удачи в бизнесе, финансах, любви и дружбе.

Сны дня: сны нынешней ночи могут показаться сложными и невразумительными, но если получится их расшифровать, удастся получить ответы на важные вопросы.

Табу дня: нельзя говорить неправду, даже если речь будет идти о так называемой лжи во спасение.

Цитата дня: «Вершина удовольствия – это радость понимания» (Леонардо да Винчи).

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