Таропрогноз на октябрь 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро пришли к современному человечеству из глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы достичь лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на предстоящую неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Иерофант"

Эта карта свидетельствует о сотрудничестве, уважении, традициях и определенных церемониях. Иногда эту карту Таро трактуют как символ брака или заключения договоров. Что бы то ни было, ваши отношения точно перейдут на новый уровень.

"Иерофант" свидетельствует о том, что следует лучше узнать своего партнера, завоевавшего ваше сердце. Планы со второй половинкой следует начать воплощать в жизнь. Но для этого нужны изменения, не стоит вязнуть в рутине. Для нового – не цепляйтесь за старое. А кроме ваших принципов, есть еще и мнение других людей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Восьмерка жезлов"

Эта карта сообщает о желании двигаться вперед, действии, новости, возможности. Речь идет о выборе приоритетов, разъяснении своих намерений, стремительных действиях, получении важного сообщения, быстром развитии, изменении решений, неопределенности ситуации и понимании ее сущности.

"Восьмерка жезлов" символизирует незаконченное движение. Эта карта подсказывает обратить внимание на интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенное событие.

Пора определить, что вы хотите делать дальше. Также следует понять, правильны ли ваши действия в тот или иной момент. Сейчас необходимы быстрые и решительные действия. Добиться желаемого можно только ими.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Паж пентаклей"

Ситуацию с финансами и деньгами прекрасно описывает карта Таро, которая называется "Паж пентаклей". Она говорит о том, что пора быть практическими, ставить перед собой реальные задачи и смело начинать новый проект. Перед вами, несмотря на кризис, открывается ряд возможностей, а ваша задача – не упустить их. Смело поработайте над сменой профессии или стартом нового дела.

Сейчас хорошее время, чтобы обратиться за помощью к друзьям, но не мечтательным романтикам, а людям с практическим взглядом на жизнь.

Спросите себя, на что вы способны? Дошли ли вы до границ своих возможностей, возможно, вы просто боитесь сделать следующий шаг, чтобы получать больше. Не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня.

Тщательно планируйте свои действия. Радуйтесь хорошим возможностям, настоящим шансам, которые дарит вам жизнь. Откройтесь для ценного опыта – и все будет хорошо.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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