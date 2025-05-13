Чим обробити полуницю під час цвітіння: захист ягоди без хімії

Обробка полуниці під час цвітіння

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Період цвітіння полуниці є критично важливим етапом для формування майбутнього врожаю соковитих ягід, проте саме в цей час рослини стають особливо вразливими до атак різноманітних шкідників та розвитку небезпечних захворювань, тому застосування агресивних хімічних препаратів у фазі цвітіння є вкрай небажаним, оскільки це може призвести до відлякування ефективних запилювачів, таких як бджоли та джмелі, а також негативно позначитися на якості та кількості майбутніх плодів.

Безпечні методи обробки полуниці під час цвітіння

У випадку виявлення ознак ураження полуниці шкідниками або хворобами саме в період її цвітіння, коли застосування агресивних хімічних препаратів може завдати непоправної шкоди майбутньому врожаю та корисним комахам-запилювачам, слід вдаватися до застосування виключно безпечних методів обробки.

Біологічні препарати містять живі мікроорганізми (бактерії, гриби, віруси) або продукти їхньої життєдіяльності, які виступають природними антагоністами шкідників, викликаючи їх загибель, або пригнічують розвиток патогенних грибів та бактерій, запобігаючи поширенню хвороб. Ці препарати характеризуються високим рівнем безпеки для бджіл, інших корисних комах та людини, оскільки їхня дія є вузькоспеціалізованою і спрямована на конкретні види шкідників або збудників хвороб.

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Які препарати використовувати Біоінсектициди на основі Bacillus thuringiensis ефективні проти гусениць лускокрилих шкідників (листовійки, совки) та личинок пильщиків, які пошкоджують листя полуниці. Обприскування рослин робочим розчином препарату слід проводити при виявленні шкідників, забезпечуючи ретельне покриття листкової поверхні. Кратність обробок залежить від чисельності шкідників та тривалості захисної дії препарату, зазвичай становить 2-3 обробки з інтервалом 7-10 днів. Біофунгіциди на основі Trichoderma та Bacillus subtilis ефективні проти збудників грибкових захворювань, таких як сіра гниль (Botrytis cinerea) та борошниста роса (Sphaerotheca macularis). Обприскування рослин або полив під корінь робочим розчином препарату проводять з профілактичною метою (до початку цвітіння) або при появі перших ознак захворювання. Кратність обробок може варіюватися від 2 до 4 з інтервалом 7-14 днів, залежно від погодних умов та ступеня ураження рослин. Інсектициди на основі авермектинів (наприклад, Актеллік Біо) ефективні проти кліщів (Tetranychus urticae) та попелиць (Aphididae), які висмоктують соки з рослин, спричиняючи їх ослаблення та деформацію. Обприскування рослин робочим розчином препарату слід проводити при заселенні рослин шкідниками, дотримуючись суворих обмежень щодо термінів останньої обробки до початку збору врожаю (зазвичай не менше 3-5 днів) та концентрації робочого розчину, зазначеної виробником. Авермектини є токсичними для бджіл , тому обробку слід проводити з особливою обережністю.



Народні засоби для обробки полуниці під час цвітіння

Прості розчини на основі доступних інгредієнтів можуть допомогти у боротьбі з незначним ураженням шкідниками або хворобами. Хоча ці засоби вважаються безпечнішими за хімічні препарати, вони також можуть мати негативний вплив на корисних комах або спричинити пошкодження рослин при неправильному застосуванні.

Які засоби та як застосовувати Розчин господарського мила (200-300 г на 10 л води): ефективний проти попелиць та інших дрібних сисних шкідників. Обприскування уражених рослин слід проводити вранці або ввечері, у суху безвітряну погоду, забезпечуючи ретельне змочування колоній шкідників. Настій часнику (200 г подрібненого часнику на 10 л води, настояти 24 години) має відлякуючу дію на багатьох шкідників, включаючи кліщів та попелиць, а також проявляє слабкі фунгіцидні властивості проти деяких грибкових захворювань. Обприскування рослин настоєм часнику проводять при появі шкідників або з профілактичною метою, повторюючи обробку через 5-7 днів за необхідності. Розчин харчової соди (1 чайна ложка на 1 л води з додаванням невеликої кількості рідкого мила) може допомогти у боротьбі з борошнистою росою. Обприскування уражених рослин розчином соди проводять 2-3 рази з інтервалом 5-7 днів, забезпечуючи ретельне покриття уражених ділянок. Настій кропиви сприяє зміцненню імунітету рослин та може відлякувати деяких шкідників. Обприскування настоєм кропиви можна проводити регулярно, з інтервалом 10-14 днів, починаючи з ранньої весни.



Механічне видалення шкідників

Ручне збирання шкідників з рослин ефективне при невеликій кількості шкідників, наприклад, при виявленні поодиноких листків з колоніями попелиць або невеликої кількості гусениць.

Збирати шкідників слід вручну, обриваючи уражені листки або струшуючи їх на підстелену плівку з подальшим знищенням.

Час та умови проведення обробок

Будь-яку обробку, навіть із застосуванням біологічних препаратів або народних засобів, рекомендується проводити у ранкові (до 10:00) або вечірні (після 18:00) години, після завершення активного льоту бджіл, щоб мінімізувати їхній контакт із препаратами.

Обприскування слід проводити у суху, безвітряну погоду, щоб забезпечити рівномірне нанесення розчину на рослини та уникнути його знесення на інші культури або пасіки.

Неухильно дотримуйтеся інструкцій виробників біологічних засобів щодо рекомендованих доз, концентрації робочого розчину та методів застосування.

Перед проведенням масової обробки рекомендується провести попереднє обприскування на невеликій ділянці рослин, щоб переконатися у відсутності негативних реакцій (опіки листя, деформація квіток).

Профілактичні заходи як основа захисту полуниці

Найкращим способом запобігання появі шкідників та розвитку хвороб є своєчасне проведення профілактичних заходів, які слід розпочинати ще до настання фази цвітіння та систематично підтримувати протягом усього вегетаційного періоду, включаючи обов’язкове дотримання сівозміни, ретельний вибір здорового посадкового матеріалу, регулярне розпушування ґрунту та видалення бур’янів, ефективне мульчування, правильний режим поливу та збалансоване підживлення.

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