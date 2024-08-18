День ангела 18 серпня: кого та як вітати з іменинами

18 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 серпня

18 серпня 2024 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Дениса, Євгена, Омеляна, Івана, Іларіона, Лева, Макара, Михайла, Уляну.

Георгій — давньогрецьке ім'я, означає "землероб". В дитинстві має досить нестійкий характер. В дорослому віці стає справедливим, хитрим, добрим, але й інколи гордим.

Григорій — давньогрецьке походження, в перекладі "не спати, пильнувати". В дитинстві оптимістичний, позитивний. В дорослому віці стає справжнім романтиком.

Денис — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "той, що належить Діонісу". В дитинстві активний і рухливий. В дорослому віці стає акуратним, любить клопітку роботу.

Євген — походить від Даньої Греції, означає "благородний". В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає скритним, не любить нікому розповідати про свої плани.

Омелян — прийшло з латині, перекладається як "пристрасний". В дитинстві незворушний та спокійний. В дорослому віці стає неймовірно товариським, прагматичним.

Іван — давньоіудейське похолження, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає тихим, неквапливим, працьовитим.

Іларіон — походить від давньогрецького слова, що означає "веселий". В дитинстві вміє дружити, товариський. В дорослому віці стає успішним, твердим за характером.

Лев — має давньогрецьке походження, перекладається як "цар звірів". В дитинстві сумлінний і щирий. В дорослому віці стає працьовитим, запальним, нетерплячим.

Макар — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "блаженний". В дитинстві часто невпевнений у собі. В дорослому віці стає скромним і врівноваженим, не любить виділятися.

Михайло — єврейське коріння, означає "той, хто як Бог". В дитинстві товариський і доброзичливий. В дорослому віці стає схильним до критики, легко привертає до себе увагу.

Уляна — з латині перекладається як "щастя". В дитинстві любить мистецтво. В дорослому віці стає творчою натурою, може поводити себе загадково і таємничо.

День ангела 18 серпня — душевні привітання в прозі

Народні прикмети 18 серпня / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе від усіх негараздів і допомагає у важкі хвилини. Бажаю тобі здоров'я, щастя і миру в душі. Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, радості та гармонії!

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Дорогий друже, сьогодні твій особливий день – День Ангела. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає у всіх починаннях і оберігає від зла. Бажаю тобі благополуччя, душевного спокою та здійснення всіх мрій!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай кожен день твого життя буде сповнений любові, радості та тепла. Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, допомагає у прийнятті важливих рішень і надає сил для досягнення найсміливіших цілей.

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Дорогий, сьогодні особливий день, коли твій ангел-охоронець святкує разом з тобою. Нехай він завжди буде поруч, підтримає у важкі моменти і принесе мир та гармонію в твоє життя. Бажаю тобі щастя, здоров'я та успіху у всіх починаннях!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, оберігає тебе від усіх бід і допомагає знайти правильний шлях у житті. Бажаю тобі багато щасливих моментів, здоров'я та великого життєвого успіху!

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