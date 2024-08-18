День ангела 18 августа: кого и как поздравлять с именинами

18 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 18 августа

18 августа 2024 поздравьте с именинами Георгия, Григория, Дениса, Евгения, Емельяна, Ивана, Иллариона, Льва, Макара, Михаила, Ульяну.

Георгий — древнегреческое имя, означает "земледелец". В детстве носит достаточно неустойчивый характер. Во взрослом возрасте становится справедливым, хитрым, добрым, но иногда гордым.

Григорий — древнегреческое происхождение, в переводе "не спать, бодрствовать". В детстве оптимистичный, положительный. Во взрослом возрасте становится настоящим романтиком.

Денис — древнегреческое имя, толкуется как "принадлежащий Дионису". В детстве активный и подвижный. Во взрослом возрасте становится аккуратным, любит хлопотную работу.

Евгений – происходит от Данной Греции, означает "благородный". В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится скрытным, не любит никому рассказывать о своих планах.

Емельян — пришло с латыни, переводится как "страстный". В детстве невозмутимый и спокойный. Во взрослом возрасте становится невероятно общительным, прагматичным.

Иоанн — древнеиудейское поклонение, толкуется как "милость Божия". В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится тихим, неторопливым, трудолюбивым.

Илларион — происходит от древнегреческого слова, означающего "веселый". В детстве умеет дружить, общителен. Во взрослом возрасте становится успешным, жестким по характеру.

Лев имеет древнегреческое происхождение, переводится как "царь зверей". В детстве добросовестный и искренний. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, вспыльчивым, нетерпеливым.

Макар — древнегреческое имя, толкуется как "блаженный". В детстве часто неуверен в себе. Во взрослом возрасте становится скромным и уравновешенным, не любит выделяться.

Михаил — еврейские корни, означает "тот, кто как Бог". В детстве общителен и дружелюбен. Во взрослом возрасте становится склонным к критике, легко обращает на себя внимание.

Ульяна — с латыни переводится как "счастье". В детстве любит искусство. Во взрослом возрасте становится творческой натурой, может вести себя загадочно и таинственно.

День ангела 18 августа – душевные поздравления в прозе

Народные приметы 18 августа / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда предохраняет тебя от всех бед и помогает в трудные минуты. Желаю тебе здоровья, счастья и мира в душе. Пусть в твоей жизни будет больше светлых моментов, радости и гармонии!

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Дорогой друг, сегодня твой особый день – День Ангела. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем, помогает во всех начинаниях и оберегает от зла. Желаю тебе благополучия, душевного спокойствия и исполнения всех мечтаний!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть каждый день твоей жизни будет полон любви, радости и тепла. Пусть твой ангел всегда оберегает тебя, помогает в принятии важных решений и придает силы для достижения самых смелых целей.

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Дорогой, сегодня особый день, когда твой ангел-хранитель празднует вместе с тобой. Пусть он всегда будет рядом, поддержит в трудные моменты и принесет мир и гармонию в твою жизнь. Желаю тебе счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом, оберегает тебя от всех бед и помогает найти верный путь в жизни. Желаю тебе много счастливых моментов, здоровья и большого успеха!

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