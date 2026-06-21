День ангела 21 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 21 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 21 червня

21 червня 2026 року привітайте з іменинами Олексія, Антона, Георгія, Івана, Максима, Микиту, Миколу, Федора, Анастасію, Василису.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві активний, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим.

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Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві добрий, порядний. В дорослому віці стає жартівником.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві відкритий, лагідний. В дорослому віці стає талановитим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві впертий, завжди йде напролом. В дорослому віці стає турботливим.

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Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає добрим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «безсмертна». В дитинстві творча, емоційна. В дорослому віці стає впертою.

Василиса — давньогрецьке походження, означає «цариця». В дитинстві жвава, енергійна. В дорослому віці стає працьовитою.

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День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, дарує мудрість у рішеннях і спокій у серці. Бажаю світла, любові та гармонії в кожному дні.

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З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди веде тебе правильною дорогою, а життя буде наповнене добром, щирими людьми та теплими моментами.

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Вітаю з твоїм святом! Нехай ангел-охоронець вкриває тебе своїми крилами від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було більше радості, ніж смутку, більше світла, ніж темряви, і більше любові, ніж будь-яких сумнівів.

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Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Нехай він береже тебе щодня, надихає на добрі справи і допомагає знаходити щастя навіть у дрібницях.

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