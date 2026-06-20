Бразильці отримали попередження про вторгнення іншопланетян: що насправді сталося в країні

Базильці отримали попередження від Міноборони про вторгнення іншопланетян / © Pexels

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У ніч проти 20 червня хакери зламали урядову систему оповіщення цивільної оборони Бразилії та розіслали місцевим мешканцям фейкові екстрені повідомлення про іншопланетне вторгнення.

Про деталі цього масштабного кіберінциденту та реакцію суспільства повідомляє бразильське видання G1.

Екстрені звукові сповіщення з дивним змістом раптово отримали на свої телефони мешканці щонайменше семи бразильських міст. Наприклад, у місті Белу-Оризонті текст повідомлення містив прямий заклик захищатися від нападу прибульців, а в інших регіонах супроводжувався безглуздим набором слів.

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Деталі масштабної кібератаки в Бразилії

У всіх фейкових попередженнях також фігурувало слово «мізантропія», що означає глибоку відразу до людства. В уряді оперативно відреагували на ситуацію та визнали факт хакерського втручання.

«Платформу відправлення сповіщень було виведено з ладу о 1:30 ночі після того, як вона зазнала вторгнення та розіслала тривогу для різних регіонів країни, запущену віддалено кимось поза системою», — пояснили представники Національної цивільної оборони.

У відомстві додали, що до розслідування цієї атаки вже залучили Федеральну поліцію. Відновити роботу системи обіцяють лише після поновлення всіх умов безпеки. Тим часом у соціальних мережах ситуація миттєво перетворилася на мем, де користувачі активно жартують про реальність візиту гуманоїдів.

Передбачення про напад іншопланетян на Чемпіонаті світу

Цікаво, що тема іншопланетян зараз надзвичайно популярна у Бразилії, адже нещодавно місцева спіритуалістка Елізанжела де Соуза попередила свою багатомільйонну аудиторію про реальне вторгнення прибульців. Вона заявила, що візит іншопланетян нібито відбудеться 24 червня 2026 року під час футбольного матчу в Маямі.

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За її передбаченням, величезний материнський корабель з’явиться просто над стадіоном під час гри збірних Бразилії та Шотландії. Медіум розповіла, що прибульці за допомогою механічних рук заберуть близько ста осіб, серед яких опиняться відомі футболісти, судді та звичайні глядачі.

Бразилійка також анонсувала появу іншого космічного апарата з рептилоїдами на борту і наполегливо закликала фанатів не відвідувати цей матч.

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