Жорсткий ультиматум Зеленського: аналітик розкрив стратегію Києва щодо Білорусі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський виступив із попередженням на адресу керівництва Білорусі. Київ вимагає від Мінська негайно демонтувати та прибрати спеціальні ретранслятори, які, ворог використовує для навігації та наведення російських ударних безпілотників.

Політичний аналітик і колишній словацький дипломат Балаж Ярабік пояснив свою думку з цього приводу.

Як зазначає експерт, за роки повномасштабного вторгнення геополітичний статус України зазнав кардинальних змін. Київ більше не розглядає режим Лукашенка виключно як пасивного «молодшого партнера» Росії. Наразі Білорусь сприймається українською владою як фундаментальний елемент майбутньої архітектури повоєнної безпеки.

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Завдяки суттєвому нарощуванню оборонно-промислового комплексу та отриманню засобів для ударів на середні й великі відстані, Україна перехопила ініціативу та диктує свої умови.

«Київ зміг суттєво наростити можливості для ударів на середні та великі відстані, і тепер Україна веде діалог із Мінськом із позиції сили. Білоруський трек є частиною ширших зусиль Києва закінчити війну до зими. Причому на прийнятних для України умовах. Це новий 'Мінськ', тільки не в Мінську. Більш жорстка мова сигналізує про те, що Україна має намір вийти з війни не тим, хто просто вижив, а як ключовий гравець безпеки в регіоні», — підкреслює Ярабік.

Яка справжня мета Києва

Попри те, що ЗСУ мають реальний технічний потенціал для завдання ударів по військових об’єктах на території Білорусі, відкриття другого фронту не є першочерговим завданням українського командування. Пряма атака означала б надмірне розширення масштабів війни, чого Київ намагається уникнути.

Натомість дипломатія та військове керівництво України використовують тактику тонкого психологічного тиску, аби дестабілізувати ситуацію всередині єдиного офіційного союзника Москви.

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«Наразі це виглядає як контрольована риторична ескалація: підвищення ризиків горизонтальної ескалації для збільшення важелів впливу та послаблення останнього союзника Росії зсередини. Київ прагне і сподівається на щось подібне і в самій Росії, тобто на внутрішню дестабілізацію», — резюмує колишній дипломат.

Лукашенко несподівано змінив риторику щодо України — останні новини

Нагадаємо, у своєму нещодавньому інтерв’ю для Al Arabiya English Лукашенко зайняв обережну позицію щодо війни в Україні: він відкинув можливість участі білоруських військ у бойових діях, пояснивши це браком ресурсів, ризиком ударів по інфраструктурі та загрозою безпосереднього зіткнення з НАТО. Попри повторення російських наративів про успіхи на фронті він визнав ефективність української оборони та заявив про готовність виступити посередником у переговорах.

Однак головнокомандувач ЗСУ Сирський на тлі загрози з Білорусі ухвалив рішення про формування нових частин безпілотних систем для посилення північних рубежів країни.

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