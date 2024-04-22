Пікірування розсади: коли та як потрібно це робити, які рослини

Як та коли правильно пікірувати, які рослини потрібно пікірувати

Пікірування розсади - що це таке

Найчастіше пікіруванням називають пересадку сіянців із загального контейнера, з безліччю сходів в окремі ємності. Іноді пікіруванням називають не лише пересадужвання, а й проріджування молодих сходів, а також процес пересадки молодих сіянців, при якому рослині видаляють частину стрижневого кореня для стимулювання розвитку бічних.

До пікірування розсади городники ставляться неоднозначно - одні вважають, що пікірувати обов'язково, це є необхідною умовою для вирощування розсади, інші вважають пікіровку зайвим стресом для рослин і вважають, що насіння потрібно зразу висівати у відповідні місткості.

Коли можна проводити пікірування

Однозначної відповіді на це не має. Якщо сходи з'явилися дуже густо, то чим швидше ви їх розсадите, чим менше вони витягуватимуться.

Пікірувати томати, баклажани, перець можна етапі розвитку сім'ядольних листів, які розкриваються першими.

А дрібні сходи, наприклад, суниці, петунії, можна пікірувати, коли в них не з'явиться хоча б пара справжніх листочків, їх пікірують, звичайно, пізніше. Хтось пікірує сіянці у фазі сім'ядольного листя, хтось на етапі формування 2-3 справжніх.

У яких випадках потрібно обов'язково проводити пікірування

Для отримання розсади з потужною кореневою системою.

Якщо посіяли насіння в загальний ящик, місця мало, корені переплелися.

Якщо сходів зійшло більше, ніж планувалося, потрібно відібрати найкращі та здорові сіянці

Якщо з'явилися хворі рослини, в такому разі пересаджування в новий ґрунт може врятувати сіянці від грибкових захворювань, збудники яких можуть бути в ґрунті.

Коли є небезпека переростання розсади, потрібно загальмувати її ріст.

Як пікірувати розсаду правильно

Безпосереднє пересаджування

Перед пересаджуванням за декілька годин полийте рослину теплою водою.

У горщики насипте на 2/3 висоти землю, трохи ущільнюючи її. Зробіть поглиблення так, щоб помістився корінець на всю довжину.

Вийміть рослину разом з невеликою земляною грудкою і покладіть у лунку. Будьте обережні, у деяких сіянців стовбур дуже крихкий.

У помідорів перед садінням можна відщипнути стрижневий корінь десь на третину. Баклажани та перець – не дуже люблять такого. Помідори можна садити трохи глибше з кожною пересадкою. Перець та баклажани – на рівні росту.

Приберіть рослини на декілька днів у тепле місце, щоб вони пережили стрес, потім поверніть на потрібне місце.

Перевалка

Це менш травматичний та стресовий спосіб для рослин. Його переваги в тому, що коренева система не ушкоджується.

Розсаду перестають поливати. Коли земля злегка відійде від стінки стаканчика, її легко виймають.

Нову місткість заповніть на третину землею.

Маленькі стаканчики з розсадою перевертають догори дригом, пропускаючи наземні частини рослин між пальців. Знімають стаканчик, злегка натискаючи на його дно - рослина разом із грудкою землі залишається в руці.

Сіянець разом c грудкою землі поміщають у великий горщик. Порожній простір засипають ґрунтом.

Рясно поливають і тримають в тіні декілька днів.

Яку розсаду можна пікірувати

Найефективніше пікірувати томати. Він може укорінюватися навіть шматочком стебла.

Баклажани, перець, всі види капусти пересаджуйте акуратно, не обривайте коріння, і сильно не заглиблюйте.

Огірки, дині, гарбуз перевалюють у горщики більшого розміру. Ці рослини погано переносять будь-які пошкодження коріння їх одразу сіють в окремі горошки, торф'яні пігулки чи стаканчики.

Серед квіткових рослин добре переносять пікіровку братики, петунія, лобелія, алісум.

Базилік і чорнобривці пошкодження коренів у розсаді не люблять.

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