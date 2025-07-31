Сарана чи коник: як розрізнити комах та захистити врожай

Сарана та коники: як відрізнити

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Останніми тижнями Україна пильно стежить за несподіваною загрозою — навалою сарани. Ця тема швидко стала однією з найобговорюваніших, адже шкідники активно поширюються. Найбільше постраждав південь країни, зокрема Запорізька область, яка першою відчула на собі всю силу цих ненажерливих комах.

Проте ситуація не обмежується лише південними регіонами. Останнім часом невеликі «загони» сарани почали проникати у сусідні області, поступово розширюючи свою територію. Зафіксовані випадки появи сарани навіть у західних регіонах України, що свідчить про серйозність проблеми та необхідність пильного контролю за її розповсюдженням.

Щоб не прогавити ворога, у багатьох українців виникає питання, як виглядає сарана, багато хто плутає цю комаху з кониками, які є не лише безпечними, а часто й корисними комахами.

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Сарана та коник — як розрізнити

Обидві комахи належать до ряду Прямокрилих, але мають суттєві розбіжності. Ось ключові ознаки, за якими можна відрізнити сарану від коника:

Вусики. Це одна з найпростіших відмінностей. У сарани вусики завжди коротші та товстіші, тоді як у коника вони довгі й тонкі, часто перевищують довжину тіла.

Тіло. Сарана має більш витягнуту форму тіла та часто ширша, а коник — стрункіше та коротше.

Крила . Зверніть увагу, як комаха складає свої крила. У сарани крила зазвичай акуратно й рівно лежать на спині, неначе плащ. Коник же часто тримає їх «будиночком», створюючи характерний трикутний силует.

Забарвлення. Колір може ввести в оману, адже сарана — справжній хамелеон. Коли вона живе одинаком, її забарвлення часто зелене, що допомагає маскуватися серед рослинності. Однак, коли сарана збирається у страшні зграї, її колір змінюється на сірий або бурий, немов попереджаючи про небезпеку. Коники ж, як правило, залишаються зеленими, чудово зливаючись із травою, де вони полюють.

Поведінка. Коник — це одинак, хижак, який полює на дрібних комах і абсолютно безпечний для посівів. Він навіть корисний. Сарана — це небезпечний шкідник, що здатний об’єднуватися у величезні, руйнівні зграї, які, рухаючись, знищують усе на своєму шляху, залишаючи за собою спустошені поля.

Звуки. Якщо ви чуєте характерне стрекотіння в траві, особливо ввечері, швидше за все, це самець коника, що залицяється до самки. Сарана ж таких «пісень» не співає.

Коники

Яку сарану можна зустріти в Україні: хто загрожує врожаю

В Україні фіксують два основні види сарани:

Перелітна сарана (Locusta migratoria): Це найнебезпечніший вид. Саме вона здатна утворювати величезні зграї, що суцільним шаром покривають і знищують рослинність. У зграйній формі перелітна сарана швидко пересувається та є серйозною загрозою для сільського господарства.

Перелітна сарана

Єгипетська сарана (Anacridium aegyptium): Цей вид переважно живе одинаками, не створює зграй і тому не становить серйозної загрози. Вона більше нагадує великого коника і рідко завдає аграрних втрат.

Єгипетська сарана

Щоб розпізнати ці види сарани, потрібно «подивитись» у її очі. У перелітної сарани очі однорідні, сіро-бурі, без виразних візерунків. А ось у єгипетської сарани очі мають помітні смуги, що нагадують візерунок на надкрилах колорадського жука.

Якщо ви помітили одиночну комаху зі смугастими очима, можете зітхнути з полегшенням — це, найімовірніше, єгипетська сарана, яка не становить загрози.

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Що робити, якщо це дійсно сарана

Якщо ви стали свідком великих скупчень стрибаючих комах із короткими вусиками та бурувато-сірим забарвленням, які активно пересуваються та нищать рослини — це, без сумніву, зграйна сарана. У такому випадку діяти потрібно негайно. Повідомте про це місцеві служби, наприклад, службу з карантину рослин або органи місцевого самоврядування. Швидке реагування допоможе локалізувати проблему, запобігти подальшому поширенню шкідника та вберегти врожай не лише на вашій ділянці, а й у всьому регіоні.