Саранча или кузнечик: как различить насекомых и защитить урожай

Саранча и кузнечики: как отличить

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В последние недели Украина пристально следит за неожиданной угрозой — нашествием саранчи. Эта тема быстро стала одной из обсуждаемых, ведь вредители активно распространяются. Больше всего пострадал юг страны, в частности Запорожская область, которая первой почувствовала на себе всю силу этих прожорливых насекомых.

Однако ситуация не ограничивается только южными регионами. В последнее время небольшие «отряды» саранчи начали проникать в соседние области, постепенно расширяя свою территорию.

Чтобы не прпопустить врага, многие украинцы задаются вопросом, как выглядит саранча, многие путают это насекомое с кузнечиками, которые являются не только безопасными, а часто и полезными насекомыми.

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Как различить саранча и кузнечика

Оба насекомых относятся к ряду прямокрылых, но имеют существенные разногласия. Вот ключевые признаки, по которым можно отличить саранчу от кузнечика:

Усы. Это одно из самых простых отличий. У саранчи усики всегда короче и толще, тогда как у кузнечика они длинные и тонкие, часто превышают длину тела.

Тело. Саранча имеет более вытянутую форму тела и часто шире, а кузнечик — стройнее и короче.

Крылья . Обратите внимание, как насекомое складывает свои крылья. У саранчи крылья обычно аккуратно и ровно лежат на спине, как плащ. Кузнечик же часто держит их «домиком», создавая характерный треугольный силуэт.

Окрас. Цвет может ввести в заблуждение, ведь саранча — настоящий хамелеон. Когда она живет одиночкой, ее окрас часто зеленый, что помогает маскироваться среди растительности. Однако, когда саранча собирается в страшные стаи, ее цвет меняется на серый или бурый, словно предупреждая об опасности. Кузнечики же, как правило, остаются зелеными, прекрасно сливаясь с травой, где они охотятся.

Поведение. Кузнечик — это одиночка, хищник, охотящийся на мелких насекомых и совершенно безопасный для посевов. Он даже полезен. Саранча — это опасный вредитель, способный объединяться в огромные, разрушительные стаи, которые, двигаясь, уничтожают все на своем пути, оставляя за собой опустошенные поля.

Звуки. Если вы слышите характерное стрекотание в траве, особенно вечером, скорее всего, это самец кузнечика, ухаживающий за самкой. Саранча же таких песен не поет.

Кузнечики

Какую саранчу можно встретить в Украине: кто угрожает урожаю

В Украине фиксируют два основных вида саранчи:

Перелетная саранча (Locusta migratoria): Это самый опасный вид. Именно она способна образовывать огромные стаи, сплошным слоем покрывающие и уничтожающие растительность. В шайке перелетная саранча быстро передвигается и является серьезной угрозой для сельского хозяйства.

Перелетная саранча

Египетская саранча (Anacridium aegyptium): Этот вид преимущественно обитает одиночками, не создает стаи поэтому не представляет серьезной угрозы. Она больше напоминает большого кузнечика и редко наносит аграрные потери.

Египетская саранча

Чтобы распознать эти виды саранчи, нужно «посмотреть» в ее глаза. У перелетной саранчи глаза однородны, серо-бурые, без выразительных узоров. А вот у египетской саранчи глаза имеют заметные полосы, напоминающие узор на надкрыльях колорадского жука.

Если вы заметили одиночное насекомое с полосатыми глазами, можете вздохнуть с облегчением — это, вероятнее всего, египетская саранча, которая не представляет угрозы.

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Что делать, если это действительно саранча

Если вы стали свидетелем больших скоплений прыгающих насекомых с короткими усиками и буровато-серой окраской, активно передвигающихся и уничтожающих растения — это, несомненно, шайка саранча. В таком случае действовать нужно немедленно. Сообщите об этом местным службам, например, службе карантина растений или органам местного самоуправления. Быстрое реагирование поможет локализовать проблему, предотвратить дальнейшее распространение вредителя и уберечь урожай не только на вашем участке, но и во всем регионе.