Шість гарних та рідкісних імен для хлопчика

Як назвати хлопчика: шість рідкісних дуже гарних імен.

Якщо ви чекаєте хлопчика, і не знаєте, як підібрати гарне милозвучне ім’я, то можна подивитися перелік із шести рідкісних імен, які принесуть дитині щастя.

Як гарно назвати хлопчика: 6 рідкісних імен

Дамир чи Дамір – це ім’я поширене в південнослов’янських мовах, іноді в Центральній Азії. Воно утворене із двох слів: дієслова «дати» та іменної основи «світ». Ім’я дуже поширене у сербів і використовується в українців, означає – чесний, сумлінний. Дамір з дитинства має рідкісну можливість вільного самовираження в очах оточуючих. Це він може робити за рахунок особистісних якостей: чесності, вірності та справедливості. Дуже добре розбирається в людях, пристрасна та творча натура. Дамир з самої юності має чіткий життєвий план і неухильно дотримується його. Завдяки чому його життя складається так, як він хоче.

– це ім’я поширене в південнослов’янських мовах, іноді в Центральній Азії. Воно утворене із двох слів: дієслова «дати» та іменної основи «світ». Ім’я дуже поширене у сербів і використовується в українців, означає – чесний, сумлінний. Дамір з дитинства має рідкісну можливість вільного самовираження в очах оточуючих. Це він може робити за рахунок особистісних якостей: чесності, вірності та справедливості. Дуже добре розбирається в людях, пристрасна та творча натура. Дамир з самої юності має чіткий життєвий план і неухильно дотримується його. Завдяки чому його життя складається так, як він хоче. Родіон. Чоловіче ім’я, що вперше згадується у Стародавній Греції. Через церковнослов’янську мову воно увійшло у побут Київської Русі. Спочатку таке ім’я мали право носити лише священнослужителі, потім поступово воно перейшло до представників знаті. І лише згодом простим людям можна було називати так хлопчиків. Заступником цього імені вважають святого ченця – Родоса, що довгі роки провів самітником на однойменному грецькому острові. Родіон має спокійний та врівноважений характер, також відрізняється щедрістю та доброзичливістю. По відношенню до інших він завжди чуйний, уважний і готовий будь-кому прийти на поміч. Чоловік з таким іменем терплячий, але може бути суворим і розважливим. Водночас дуже енергійний та оптимістичний. Родіон – надійний та відповідальний, упевнений у собі та безстрашний. Люди, які його оточують, дуже люблять та поважають Родіона.

Чоловіче ім’я, що вперше згадується у Стародавній Греції. Через церковнослов’янську мову воно увійшло у побут Київської Русі. Спочатку таке ім’я мали право носити лише священнослужителі, потім поступово воно перейшло до представників знаті. І лише згодом простим людям можна було називати так хлопчиків. Заступником цього імені вважають святого ченця – Родоса, що довгі роки провів самітником на однойменному грецькому острові. Родіон має спокійний та врівноважений характер, також відрізняється щедрістю та доброзичливістю. По відношенню до інших він завжди чуйний, уважний і готовий будь-кому прийти на поміч. Чоловік з таким іменем терплячий, але може бути суворим і розважливим. Водночас дуже енергійний та оптимістичний. Родіон – надійний та відповідальний, упевнений у собі та безстрашний. Люди, які його оточують, дуже люблять та поважають Родіона. Серафим - вогненний. Це ім’я має латинське походження, вперше з’явилося у Римській Імперії. В Біблії серафимами називали крилатих янголів. Ім’я використовується і дуже шанується як у католиків так і в православних вірян. Від нього також походить жіноче ім’я Серафима. Маленький хлопчик росте дуже вихованим та працьовитим, саме тому може досягти неабияких висот у житті. Хоча оточуючим може здаватися, що йому просто завжди щастить. Серафим допитливий, кмітливий, має гарну пам’ять. Активно займається спортом. У дорослому віці стає впевненим у собі, але без зарозумілості, дуже комунікабельний та позитивний. Про таких говорять – душа компанії, але надає перевагу тихому товариству.

- вогненний. Це ім’я має латинське походження, вперше з’явилося у Римській Імперії. В Біблії серафимами називали крилатих янголів. Ім’я використовується і дуже шанується як у католиків так і в православних вірян. Від нього також походить жіноче ім’я Серафима. Маленький хлопчик росте дуже вихованим та працьовитим, саме тому може досягти неабияких висот у житті. Хоча оточуючим може здаватися, що йому просто завжди щастить. Серафим допитливий, кмітливий, має гарну пам’ять. Активно займається спортом. У дорослому віці стає впевненим у собі, але без зарозумілості, дуже комунікабельний та позитивний. Про таких говорять – душа компанії, але надає перевагу тихому товариству. Тимур – означає «залізний» у перекладі з тюркської мови. В осетинській мові є ще один варіант імені – Таймураз, що значить «залізний алан». У Тимура аналітичний склад розуму, завдяки чому він стає дуже успішним чоловіком. Змалку він дуже впертий та рішучий. Тимур - владний чоловік, у жінках цінує ніжність та звабливість, одночасно розум та врівноваженість. Натомість, запальність, невігластво та неврівноваженість відштовхують Тимура від такої жінки.

– означає «залізний» у перекладі з тюркської мови. В осетинській мові є ще один варіант імені – Таймураз, що значить «залізний алан». У Тимура аналітичний склад розуму, завдяки чому він стає дуже успішним чоловіком. Змалку він дуже впертий та рішучий. Тимур - владний чоловік, у жінках цінує ніжність та звабливість, одночасно розум та врівноваженість. Натомість, запальність, невігластво та неврівноваженість відштовхують Тимура від такої жінки. Каміль – ідеальний або досконалий, це досить рідкісне ім’я серед українців. Воно утворене від латинського прізвища Каміллус. Каміль серйозний, відповідальний та дуже освічений чоловік, який поважає оточуючих. Добрий та приємний у спілкуванні, має естетичний смак та вишукані манери. У Каміля безліч друзів, оскільки він чесний та благородний. З дитинства хлопчик дуже рухливий, енергійний та здібний. Любить спорт і прагне високих досягнень. Завжди має якісну вищу освіту, іноді не одну. Каміль дуже успішний та привабливий чоловік, тому користується успіхом у протилежної статі.

– ідеальний або досконалий, це досить рідкісне ім’я серед українців. Воно утворене від латинського прізвища Каміллус. Каміль серйозний, відповідальний та дуже освічений чоловік, який поважає оточуючих. Добрий та приємний у спілкуванні, має естетичний смак та вишукані манери. У Каміля безліч друзів, оскільки він чесний та благородний. З дитинства хлопчик дуже рухливий, енергійний та здібний. Любить спорт і прагне високих досягнень. Завжди має якісну вищу освіту, іноді не одну. Каміль дуже успішний та привабливий чоловік, тому користується успіхом у протилежної статі. Марк – латинське ім’я, яке походить від бога війни, покровителя людей та худоби – Марса. Значення імені Марка полягає в його силі, впевненості та неймовірному розумі. Марк росте дуже здібним хлопчиком, особливо до точних наук. Він є археологом інтелектуального світу. Тому у дорослому віці часто досягає неймовірних висот у всіх сферах життя. Має здатність впливати на людей та суспільну думку. Характер у Марка на сто відсотків чоловічий, тому з жінками він не шукає легковажних стосунків. Він ретельно вибирає собі пару, відразу орієнтуючись на створення міцної та щасливої родини.

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