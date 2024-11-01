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Врожаю не буде: які дерева краще не садити восени

Врожаю не буде: які дерева краще не садити восени

Які дерева краще не садити восени / Фото: Unsplash

Далеко не всі дерева можуть прижитися восени.

Попри поширену думку про те, що осінь є найбільш сприятливим часом для посадки саджанців, більшість садівників все ж таки помиляється.

Які дерева краще не висаджувати восени - читайте далі.

Які дерева не варто садити восени

Далеко не всі дерева здатні прижитися за лічені дні, що залишилися до заморозків, що призводить до їхньої загибелі. А саме:

  • дерен
  • персик
  • каштан
  • барбарис
  • та інші рослини.

Крім того, відмовтеся від осінньої висадки:

  • мигдалю
  • персика
  • гліцинії та інших.

До цієї категорії входяить і кісточкові дерева:

  • вишні
  • сливи
  • черешні та інші.

Їхнім саджанцям потрібно більше часу, щоб укорінитися, порівняно з насіннячковими культурами — яблунею та грушею.

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