Врожаю не буде: які дерева краще не садити восени

Далеко не всі дерева можуть прижитися восени.

Попри поширену думку про те, що осінь є найбільш сприятливим часом для посадки саджанців, більшість садівників все ж таки помиляється.

Які дерева краще не висаджувати восени - читайте далі.

Які дерева не варто садити восени

Далеко не всі дерева здатні прижитися за лічені дні, що залишилися до заморозків, що призводить до їхньої загибелі. А саме:

дерен

персик

каштан

барбарис

та інші рослини.

Крім того, відмовтеся від осінньої висадки:

мигдалю

персика

гліцинії та інших.

До цієї категорії входяить і кісточкові дерева:

вишні

сливи

черешні та інші.

Їхнім саджанцям потрібно більше часу, щоб укорінитися, порівняно з насіннячковими культурами — яблунею та грушею.

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