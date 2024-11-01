Врожаю не буде: які дерева краще не садити восени

Далеко не всі дерева можуть прижитися восени.
Попри поширену думку про те, що осінь є найбільш сприятливим часом для посадки саджанців, більшість садівників все ж таки помиляється.
Які дерева краще не висаджувати восени - читайте далі.
Які дерева не варто садити восени
Далеко не всі дерева здатні прижитися за лічені дні, що залишилися до заморозків, що призводить до їхньої загибелі. А саме:
- дерен
- персик
- каштан
- барбарис
- та інші рослини.
Крім того, відмовтеся від осінньої висадки:
- мигдалю
- персика
- гліцинії та інших.
До цієї категорії входяить і кісточкові дерева:
- вишні
- сливи
- черешні та інші.
Їхнім саджанцям потрібно більше часу, щоб укорінитися, порівняно з насіннячковими культурами — яблунею та грушею.
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