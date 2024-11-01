Урожая не будет: какие деревья лучше не сажать осенью

Далеко не все деревья могут прижиться осенью.
Несмотря на распространенное мнение о том, что осень является наиболее благоприятным временем для посадки саженцев, большинство садоводов все же ошибается.
Какие деревья лучше не высаживать осенью – читайте дальше.
Какие деревья не стоит сажать осенью
Далеко не все деревья способны прижиться за считанные дни, оставшиеся до заморозков, что приводит к их гибели. А именно:
- дерн
- персик
- каштан
- барбарис
- и другие растения.
Кроме того, откажитесь от осенней высадки:
- миндаля
- персика
- глицинии и других.
В эту категорию входят и косточковые деревья:
- вишни
- сливы
- черешни и другие.
Их саженцам нужно больше времени, чтобы укорениться по сравнению с семеночными культурами — яблоней и грушей.
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