Урожая не будет: какие деревья лучше не сажать осенью

Далеко не все деревья могут прижиться осенью.

Несмотря на распространенное мнение о том, что осень является наиболее благоприятным временем для посадки саженцев, большинство садоводов все же ошибается.

Какие деревья лучше не высаживать осенью – читайте дальше.

Какие деревья не стоит сажать осенью

Далеко не все деревья способны прижиться за считанные дни, оставшиеся до заморозков, что приводит к их гибели. А именно:

дерн

персик

каштан

барбарис

и другие растения.

Кроме того, откажитесь от осенней высадки:

миндаля

персика

глицинии и других.

В эту категорию входят и косточковые деревья:

вишни

сливы

черешни и другие.

Их саженцам нужно больше времени, чтобы укорениться по сравнению с семеночными культурами — яблоней и грушей.

Читайте также: Садка чеснока: ошибки, которые следует избегать, чтобы иметь богатый урожай

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.