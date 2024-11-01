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Урожая не будет: какие деревья лучше не сажать осенью

Урожая не будет: какие деревья лучше не сажать осенью

Какие деревья лучше не сажать осенью / Фото: Unsplash

Далеко не все деревья могут прижиться осенью.

Несмотря на распространенное мнение о том, что осень является наиболее благоприятным временем для посадки саженцев, большинство садоводов все же ошибается.

Какие деревья лучше не высаживать осенью – читайте дальше.

Какие деревья не стоит сажать осенью

Далеко не все деревья способны прижиться за считанные дни, оставшиеся до заморозков, что приводит к их гибели. А именно:

  • дерн
  • персик
  • каштан
  • барбарис
  • и другие растения.

Кроме того, откажитесь от осенней высадки:

  • миндаля
  • персика
  • глицинии и других.

В эту категорию входят и косточковые деревья:

  • вишни
  • сливы
  • черешни и другие.

Их саженцам нужно больше времени, чтобы укорениться по сравнению с семеночными культурами — яблоней и грушей.

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