Кабмін змінив порядок виплат родичам загиблих військових

Виплати можна буде отримати протягом трьох років від дати рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

До порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які були зниклими безвісти або оголошені померлими, внесено зміни. Тепер вони можуть отримати виплату протягом трьох років від дати рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Про таке рішення Кабінету міністрів повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він пояснив, що наразі дата виникнення права для виплат у разі смерті встановлюється за свідоцтвом про смерть.

За словами нардепа, це призводило до ситуацій, коли родина втрачала право на грошову допомогу, якщо військовослужбовець зник безвісти та був оголошений судом померлим після трирічного терміну, оскільки строк відраховується від дати смерті в свідоцтві, а не від судового рішення.

“Змінами запропоновано обчислювати трирічний строк із дати набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це забезпечить, що родини не втратять право на допомогу через пропущений строк”, - пояснив Гончаренко.

Він також додав, що пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримати одноразову допомогу позачергово.

Нагадаємо, раніше Кабмін встановив розміри та порядок виплат загиблих військових, які були учасниками АТО, а також членами добровольчих формувань та партизанського руху, які не є військовослужбовцями.

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