Як прибрати неприємний запах із кросівок в домашніх умовах

Кросівки — одні з найпопулярніших трендових видів взуття, носити їх зручно та модно. Часто після носіння з'являється неприємний запах, проблема, про яку не заведено говорити, але яка дуже важлива.

Причин появи неприємного запаху у кросівках багато. Це може бути неякісне взуття, виготовлене з синтетики, яка погано пропускають повітря. Неналежний догляд за взуттям, або взагалі відсутній як такий, неналежна особиста гігієна, неправильно підібраний розмір зіпсовані устілки, грибкові захворювання, загальні інфекційні хвороби, фізичні навантаження, нездорові звички тощо також можуть бути причинами поганого запаху.

Як усунути неприємний запах у кросівках у домашніх умовах

Прибрати запах з кросівок можна і народними методами, і спеціальними засобами. Пропонуємо кілька перевірених способів.

Випрати у пральній машинці . Цей варіант добре підходить для взуття з текстилю і лише тоді, коли запах не надто сильний.

. Цей варіант добре підходить для взуття з текстилю і лише тоді, коли запах не надто сильний. Замороження. Загорніть кросівки в будь-яку тканину і на ніч помістіть у морозильну камеру.

Загорніть кросівки в будь-яку тканину і на ніч помістіть у морозильну камеру. Скористайтеся содою . Вона не лише бореться із запахами, допомагає знищити забруднення, а й не шкодить ногам та може повернути білим кросівкам чистоту. Приготуйте суміш - візьміть кілька столових ложок соди, одну ложку крохмалю, додайте пару крапель улюбленої ефірної олії. Насипте суміш у шкарпетки і покладіть у взуття на ніч. Або змішайте соду з дрібно порізаною цедрою цитрусових, додайте кілька крапель олії. Отриманий порошок на кілька годин ставите в середину взуття, під устілку. Після цього виперіть кросівки з використанням гірчичного порошку.

. Вона не лише бореться із запахами, допомагає знищити забруднення, а й не шкодить ногам та може повернути білим кросівкам чистоту. Приготуйте суміш - візьміть кілька столових ложок соди, одну ложку крохмалю, додайте пару крапель улюбленої ефірної олії. Насипте суміш у шкарпетки і покладіть у взуття на ніч. Або змішайте соду з дрібно порізаною цедрою цитрусових, додайте кілька крапель олії. Отриманий порошок на кілька годин ставите в середину взуття, під устілку. Після цього виперіть кросівки з використанням гірчичного порошку. Кухонна сіль теж непогано справляється з запахами. Витягніть устілки та насипте солі в середину взуття, або спочатку у шкарпетку, а потім у взуття на 12 годин.

теж непогано справляється з запахами. Витягніть устілки та насипте солі в середину взуття, або спочатку у шкарпетку, а потім у взуття на 12 годин. Активоване вугілля допоможе справитись з запахом, якщо він не дуже сильний. Покладіть на пару годин усередину кросівок 10 пігулок вугілля. Якщо ж «аромат» сильний, розтовчіть вугілля і засипте всередину на ніч, а зранку ретельно витрусіть та почистіть пилососом. Для білого взуття такий метод не підійде, можуть залишитися темні плями.

допоможе справитись з запахом, якщо він не дуже сильний. Покладіть на пару годин усередину кросівок 10 пігулок вугілля. Якщо ж «аромат» сильний, розтовчіть вугілля і засипте всередину на ніч, а зранку ретельно витрусіть та почистіть пилососом. Для білого взуття такий метод не підійде, можуть залишитися темні плями. Лаврове листя покладіть по кілька листочків в середину кросівок і ходіть так місяць, а потім замініть їх на нові. Або подрібніть кілька листків, розсипте по всій поверхні, почекайте кілька годин. Далі витрусіть та пропилососьте.

покладіть по кілька листочків в середину кросівок і ходіть так місяць, а потім замініть їх на нові. Або подрібніть кілька листків, розсипте по всій поверхні, почекайте кілька годин. Далі витрусіть та пропилососьте. Оцет знищує всі бактерії та запахи. Однак його не можна використовувати для шкіряного, а також неякісного і фарбованого взуття. На поверхні можуть з’явитися тріщини. Для обробки оцетом спочатку помийте кросівки мильним розчином в середині, потім протріть оцтом.

знищує всі бактерії та запахи. Однак його не можна використовувати для шкіряного, а також неякісного і фарбованого взуття. На поверхні можуть з’явитися тріщини. Для обробки оцетом спочатку помийте кросівки мильним розчином в середині, потім протріть оцтом. Замочіть кросівки в розчині медичного спирту. Розчиніть одну ст. л спирту в одному літрі води. Наливаєте готову рідину у якусь місткість, поставте туди взуття на 30-60 хвилин. Після – ретельно просушіть десь на вулиці, щоб не було різкого запаху.

в Розчиніть одну ст. л спирту в одному літрі води. Наливаєте готову рідину у якусь місткість, поставте туди взуття на 30-60 хвилин. Після – ретельно просушіть десь на вулиці, щоб не було різкого запаху. Чайні пакетики. Залийте кілька пакетиків чаю бажано з ароматом окропом, потім охолодіть їх та помістіть у взуття. Сухі пакетики теж можна просто покласти під устілку на 10 годин. Вони вберуть зайву вологу і запах.

Крім цих "домашніх" засобів є спеціальні засоби для усунення запаху — спеціальні дезодоранти, капсули, що поглинають запах, протигрибкові устілки.

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