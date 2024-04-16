Как убрать неприятный запах из кроссовок в домашних условиях

Кроссовки – одни из самых популярных трендовых видов обуви, носить их удобно и модно. Часто после ношения появляется неприятный запах, проблема, о которой не принято говорить, но она очень важна.

Причин появления неприятного запаха в кроссовках много. Это может быть некачественная обувь, изготовленная из синтетики, плохо пропускающая воздух. Ненадлежащий уход за обувью или вообще отсутствие такого, ненадлежащая личная гигиена, неправильно подобранный размер, испорченные стельки, грибковые заболевания, общие инфекционных болезней, физические нагрузки, нездоровые привычки также могут быть причинами плохого запаху обуви. .

Как устранить неприятный запах в кроссовках в домашних условиях

Убрать запах из кроссовок можно и народными методами, и специальными средствами. Предлагаем несколько проверенных способов.

Выстирать в стиральной машинке . Этот вариант хорошо подходит для обуви из текстиля и только тогда, когда запах не слишком силен.

. Этот вариант хорошо подходит для обуви из текстиля и только тогда, когда запах не слишком силен. Заморозка. Заверните кроссовки в любую ткань и поместите на ночь в морозильную камеру.

Заверните кроссовки в любую ткань и поместите на ночь в морозильную камеру. Воспользуйтесь содой . Она не только борется с запахами, помогает уничтожить загрязнение, но и не вредит ногам и может вернуть белым кроссовкам чистоту. Приготовьте смесь – возьмите несколько столовых ложек соды, одну ложку крахмала, добавьте пару капель любимого эфирного масла. Насыпьте смесь в носки и положите в обувь на ночь. Или смешайте соду с мелко изрезанной цедрой цитрусовых, добавьте несколько капель масла. Полученный порошок на несколько часов ставите внутрь обуви под стельку. После этого постирайте кроссовки с использованием горчичного порошка.

. Она не только борется с запахами, помогает уничтожить загрязнение, но и не вредит ногам и может вернуть белым кроссовкам чистоту. Приготовьте смесь – возьмите несколько столовых ложек соды, одну ложку крахмала, добавьте пару капель любимого эфирного масла. Насыпьте смесь в носки и положите в обувь на ночь. Или смешайте соду с мелко изрезанной цедрой цитрусовых, добавьте несколько капель масла. Полученный порошок на несколько часов ставите внутрь обуви под стельку. После этого постирайте кроссовки с использованием горчичного порошка. Поваренная соль тоже неплохо справляется с запахами. Вытащите стельки и насыпьте соли внутрь обуви или сначала в носок, а затем в обувь на 12 часов.

тоже неплохо справляется с запахами. Вытащите стельки и насыпьте соли внутрь обуви или сначала в носок, а затем в обувь на 12 часов. Активированный уголь поможет справиться с запахом, если он не очень сильный. Положите на пару часов внутрь кроссовок 10 таблеток угля. Если же аромат сильный, растолчите уголь и засыпьте внутрь на ночь, а утром тщательно вытряхните и почистите пылесосом. Для белой обуви такой метод не подойдет, могут остаться темные пятна.

поможет справиться с запахом, если он не очень сильный. Положите на пару часов внутрь кроссовок 10 таблеток угля. Если же аромат сильный, растолчите уголь и засыпьте внутрь на ночь, а утром тщательно вытряхните и почистите пылесосом. Для белой обуви такой метод не подойдет, могут остаться темные пятна. Лавровые листья уложите по несколько листочков в середину кроссовок и ходите так месяц, а затем замените их на новые. Или измельчите несколько листьев, рассыпьте по всей поверхности, подождите несколько часов. Далее вытряхните и пропылесосьте.

уложите по несколько листочков в середину кроссовок и ходите так месяц, а затем замените их на новые. Или измельчите несколько листьев, рассыпьте по всей поверхности, подождите несколько часов. Далее вытряхните и пропылесосьте. Уксус уничтожает все бактерии и запахи. Однако его нельзя использовать для кожаной, а также некачественной и крашеной обуви. На поверхности могут появиться трещины. Для обработки уксусом сначала помойте кроссовки мыльным раствором внутри, затем протрите уксусом.

уничтожает все бактерии и запахи. Однако его нельзя использовать для кожаной, а также некачественной и крашеной обуви. На поверхности могут появиться трещины. Для обработки уксусом сначала помойте кроссовки мыльным раствором внутри, затем протрите уксусом. Замочите кроссовки в растворе медицинского спирта. Растворите одну ст. л спирта в одном литре воды. Наливаете готовую жидкость в какую-нибудь емкость, поставьте туда обувь на 30-60 минут. После – тщательно просушите где-нибудь на улице, чтобы не было резкого запаха.

в Растворите одну ст. л спирта в одном литре воды. Наливаете готовую жидкость в какую-нибудь емкость, поставьте туда обувь на 30-60 минут. После – тщательно просушите где-нибудь на улице, чтобы не было резкого запаха. Чайные пакетики. Залейте несколько пакетиков чая с ароматом кипятка, затем охладите их и поместите в обувь. Сухие пакетики тоже можно просто положить под стельку на 10 часов. Они впитают лишнюю влагу и запах.

Кроме этих "домашних" средств есть специальные средства для устранения запаха — специальные дезодоранты, поглощающие запах капсулы, противогрибковые стельки.

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