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Що буде, якщо щодня присідати, як правильно виконувати вправу

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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425
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4 хв
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Що буде, якщо щодня присідати, як правильно виконувати вправу

Що буде, якщо присідати щодня

Розповідаємо, що буде з організмом, якщо кожного дня присідати, як це робити правильно, які протипоказання до цієї вправи в матеріалі ТСН.ua

Присідання — одна з простих, доступних та ефективних вправ, яку можна  виконувати де не будь — вдома, на роботі. в парку.

Чим корисне щоденне присідання

Присідання — одна з найважливіших вправ  в силовому спорті та в загальнофізичній підготовці.

При виконанні цієї вправи залучені практично всі групи м'язів нижньої частини тіла: квадрицепси, передня задня і внутрішня поверхні стегна, сідничний і поперековий м'яз, м'язи спини, камбаловидні та литкові м'язи, три суглоби (гомілковостопний, колінний і тазостегновий)

Що буде, якщо присідати кожного дня 

  • Розвивається м'язова витривалість.
  • Зміцнюється серцево-судинна система
  • Зміцнюються сухожилля ніг та м'язи спини
  • Покращуються кровообіг та тонус ніг.
  • Додаткове змащення суглобів через збільшення рухливості.
  • Запобігання зношування суглобових поверхонь, оскільки відбувається вироблення синовіальної рідини.
  • Поліпшиться постава.
  • Прискорюється лімфотік та кровотік.
  • Зміцнюються спинні м'язи.
  • Зміцнюються сухожилля ніг.
  • Крім цього відбувається викид ендорфінів та адреналіну, що прискорюють метаболізм.
  • Збільшиться кількість витрачених калорій.
  • Для жінок це можливість нормалізувати роботу метаболізму.
  • За допомогою цієї вправи можна боротися з целюлітом.

Присідання корисне для літніх людей, головне виконувати їх правильно.  Вправи мають загальнозміцнювальну та реабілітаційну дію на м'язи. І найголовніше, ризик отримати травму при присіданнях мінімальний.

Протипоказання для виконання вправи

  • Якщо хоча б на початку не робити різких рухів та збільшувати навантаження поступово, присідання можна виконувати всім без винятку.
  • Обережними треба бути людям з хворими колінами.
  • Проконсультуватися з лікарем  потрібно тим, у кого варикоз, артрит, артроз та геморой.
  • Тим,  у кого гіпертонія, потрібно пам'ятати, що присідання збільшують пульс і підвищують артеріальний тиск.

Для того, щоб присідання було корисним, потрібно уникати таких помилок:

  • Перед присіданнями виконати розминку, щоб розігріти м'язи та суглоби. Це важливо особливо для людей похилого віку.
  • Присідати повільно. Не робіть різких рухів та ривків, щоб уникнути травм.
  • При виконанні вправи дивитись прямо перед собою і трохи нагору. В іншому випадку округляється спина та збільшується навантаження на міжхребцеві диски.
  • Коли опускаєтесь у нижню точку, обов'язково втягніть живіт. Так органи не опустяться вниз, а піднімуться.
  • Не повертайте коліна всередину, що часто спостерігається у людей зі слабкими м'язами. 
  • Слідкуйте за рівновагою — рівномірно розподіляйте навантаження на обидві ноги.
  • Не відривайте п'ят від підлоги, слідкуйте, щоб стопи повністю стояли на підлозі.
  • Щоб побачити та виправити недоліки, спостерігайте за собою — тренуйтеся перед дзеркалом або запишіть на телефонну камеру. 
Що буде, якщо присідати щодня / ©
Що буде, якщо присідати щодня

Як зміниться тіло, якщо присідати щодня

Починати присідати потрібно поступово, з 20 разів. 20 присідань на день буде достатньо, щоб зміцнити та наростити м'язи ніг та сідниць, підтримати тіло в тонусі, покращити поставу, розвинути гнучкість і спалити калорії.

Періодично треба посилювати інтенсивність, оскільки організм звикає до однотипного навантаження. Якщо присідати щодня, результат за два тижні буде помітним на стегнах. Вони стануть стрункішими, а сідниці підтягнутими. Зменшаться об'єми талії, оскільки присідання включають у роботу м'язи живота, а виконання великої кількості повторень у рамках одного підходу запускає процес спалювання жиру.

Види основних присідань

  • Стандартні присідання. Розставте ноги на ширині плечей та повільно опускайтеся вниз. Обов'язково затримайтеся у нижній точці. Руки розташуйте або перед собою, або тримайте їх за головою. Спина має бути пряма, а дихання – глибоким.
  • Пістолетик. Займіть вихідне положення та плавно присідайте на одній нозі. При цьому другу ногу витягніть перед собою. Щоб тримати рівновагу, можна триматися однією рукою за стілець або стіну.
  • Присідання з гантелями в руках Виконуйте класичні присідання з гантелями в руках. Гантелі можна розмістити на рівні плечей, з боків або за головою. 
  • Присідання у стилі сумо. Потрібно широко розставити ноги, а носки розгорнути у різні боки. У такому положенні опускати таз униз. Важливо присідати до прямого кута в колінах. 
  • Присідання біля стіни. Прямою спиною притисніть до стіни, ноги поставте на ширині плечей, а руки розставте з боків або розташуйте на стіну. Сповзайте у такому положенні вниз по стіні. Не забувайте затриматись у нижній точці.

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Дата публікації
Перегляди
425
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