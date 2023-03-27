Що буде, якщо щодня присідати, як правильно виконувати вправу

Розповідаємо, що буде з організмом, якщо кожного дня присідати, як це робити правильно, які протипоказання до цієї вправи в матеріалі ТСН.ua
Присідання — одна з простих, доступних та ефективних вправ, яку можна виконувати де не будь — вдома, на роботі. в парку.
Чим корисне щоденне присідання
Присідання — одна з найважливіших вправ в силовому спорті та в загальнофізичній підготовці.
При виконанні цієї вправи залучені практично всі групи м'язів нижньої частини тіла: квадрицепси, передня задня і внутрішня поверхні стегна, сідничний і поперековий м'яз, м'язи спини, камбаловидні та литкові м'язи, три суглоби (гомілковостопний, колінний і тазостегновий)
Що буде, якщо присідати кожного дня
- Розвивається м'язова витривалість.
- Зміцнюється серцево-судинна система
- Зміцнюються сухожилля ніг та м'язи спини
- Покращуються кровообіг та тонус ніг.
- Додаткове змащення суглобів через збільшення рухливості.
- Запобігання зношування суглобових поверхонь, оскільки відбувається вироблення синовіальної рідини.
- Поліпшиться постава.
- Прискорюється лімфотік та кровотік.
- Зміцнюються спинні м'язи.
- Зміцнюються сухожилля ніг.
- Крім цього відбувається викид ендорфінів та адреналіну, що прискорюють метаболізм.
- Збільшиться кількість витрачених калорій.
- Для жінок це можливість нормалізувати роботу метаболізму.
- За допомогою цієї вправи можна боротися з целюлітом.
Присідання корисне для літніх людей, головне виконувати їх правильно. Вправи мають загальнозміцнювальну та реабілітаційну дію на м'язи. І найголовніше, ризик отримати травму при присіданнях мінімальний.
Протипоказання для виконання вправи
- Якщо хоча б на початку не робити різких рухів та збільшувати навантаження поступово, присідання можна виконувати всім без винятку.
- Обережними треба бути людям з хворими колінами.
- Проконсультуватися з лікарем потрібно тим, у кого варикоз, артрит, артроз та геморой.
- Тим, у кого гіпертонія, потрібно пам'ятати, що присідання збільшують пульс і підвищують артеріальний тиск.
Для того, щоб присідання було корисним, потрібно уникати таких помилок:
- Перед присіданнями виконати розминку, щоб розігріти м'язи та суглоби. Це важливо особливо для людей похилого віку.
- Присідати повільно. Не робіть різких рухів та ривків, щоб уникнути травм.
- При виконанні вправи дивитись прямо перед собою і трохи нагору. В іншому випадку округляється спина та збільшується навантаження на міжхребцеві диски.
- Коли опускаєтесь у нижню точку, обов'язково втягніть живіт. Так органи не опустяться вниз, а піднімуться.
- Не повертайте коліна всередину, що часто спостерігається у людей зі слабкими м'язами.
- Слідкуйте за рівновагою — рівномірно розподіляйте навантаження на обидві ноги.
- Не відривайте п'ят від підлоги, слідкуйте, щоб стопи повністю стояли на підлозі.
- Щоб побачити та виправити недоліки, спостерігайте за собою — тренуйтеся перед дзеркалом або запишіть на телефонну камеру.
Як зміниться тіло, якщо присідати щодня
Починати присідати потрібно поступово, з 20 разів. 20 присідань на день буде достатньо, щоб зміцнити та наростити м'язи ніг та сідниць, підтримати тіло в тонусі, покращити поставу, розвинути гнучкість і спалити калорії.
Періодично треба посилювати інтенсивність, оскільки організм звикає до однотипного навантаження. Якщо присідати щодня, результат за два тижні буде помітним на стегнах. Вони стануть стрункішими, а сідниці підтягнутими. Зменшаться об'єми талії, оскільки присідання включають у роботу м'язи живота, а виконання великої кількості повторень у рамках одного підходу запускає процес спалювання жиру.
Види основних присідань
- Стандартні присідання. Розставте ноги на ширині плечей та повільно опускайтеся вниз. Обов'язково затримайтеся у нижній точці. Руки розташуйте або перед собою, або тримайте їх за головою. Спина має бути пряма, а дихання – глибоким.
- Пістолетик. Займіть вихідне положення та плавно присідайте на одній нозі. При цьому другу ногу витягніть перед собою. Щоб тримати рівновагу, можна триматися однією рукою за стілець або стіну.
- Присідання з гантелями в руках Виконуйте класичні присідання з гантелями в руках. Гантелі можна розмістити на рівні плечей, з боків або за головою.
- Присідання у стилі сумо. Потрібно широко розставити ноги, а носки розгорнути у різні боки. У такому положенні опускати таз униз. Важливо присідати до прямого кута в колінах.
- Присідання біля стіни. Прямою спиною притисніть до стіни, ноги поставте на ширині плечей, а руки розставте з боків або розташуйте на стіну. Сповзайте у такому положенні вниз по стіні. Не забувайте затриматись у нижній точці.
Читайте також: