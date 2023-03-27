Що буде, якщо щодня присідати, як правильно виконувати вправу

Розповідаємо, що буде з організмом, якщо кожного дня присідати, як це робити правильно, які протипоказання до цієї вправи в матеріалі ТСН.ua

Присідання — одна з простих, доступних та ефективних вправ, яку можна виконувати де не будь — вдома, на роботі. в парку.

Чим корисне щоденне присідання

Присідання — одна з найважливіших вправ в силовому спорті та в загальнофізичній підготовці.

При виконанні цієї вправи залучені практично всі групи м'язів нижньої частини тіла: квадрицепси, передня задня і внутрішня поверхні стегна, сідничний і поперековий м'яз, м'язи спини, камбаловидні та литкові м'язи, три суглоби (гомілковостопний, колінний і тазостегновий)

Що буде, якщо присідати кожного дня

Розвивається м'язова витривалість.

Зміцнюється серцево-судинна система

Зміцнюються сухожилля ніг та м'язи спини

Покращуються кровообіг та тонус ніг.

Додаткове змащення суглобів через збільшення рухливості.

Запобігання зношування суглобових поверхонь, оскільки відбувається вироблення синовіальної рідини.

Поліпшиться постава.

Прискорюється лімфотік та кровотік.

Зміцнюються спинні м'язи.

Зміцнюються сухожилля ніг.

Крім цього відбувається викид ендорфінів та адреналіну, що прискорюють метаболізм.

Збільшиться кількість витрачених калорій.

Для жінок це можливість нормалізувати роботу метаболізму.

За допомогою цієї вправи можна боротися з целюлітом.

Присідання корисне для літніх людей, головне виконувати їх правильно. Вправи мають загальнозміцнювальну та реабілітаційну дію на м'язи. І найголовніше, ризик отримати травму при присіданнях мінімальний.

Протипоказання для виконання вправи

Якщо хоча б на початку не робити різких рухів та збільшувати навантаження поступово, присідання можна виконувати всім без винятку.

Обережними треба бути людям з хворими колінами.

Проконсультуватися з лікарем потрібно тим, у кого варикоз, артрит, артроз та геморой.

Тим, у кого гіпертонія, потрібно пам'ятати, що присідання збільшують пульс і підвищують артеріальний тиск.

Для того, щоб присідання було корисним, потрібно уникати таких помилок:

Перед присіданнями виконати розминку, щоб розігріти м'язи та суглоби. Це важливо особливо для людей похилого віку.

Присідати повільно. Не робіть різких рухів та ривків, щоб уникнути травм.

При виконанні вправи дивитись прямо перед собою і трохи нагору. В іншому випадку округляється спина та збільшується навантаження на міжхребцеві диски.

Коли опускаєтесь у нижню точку, обов'язково втягніть живіт. Так органи не опустяться вниз, а піднімуться.

Не повертайте коліна всередину, що часто спостерігається у людей зі слабкими м'язами.

Слідкуйте за рівновагою — рівномірно розподіляйте навантаження на обидві ноги.

Не відривайте п'ят від підлоги, слідкуйте, щоб стопи повністю стояли на підлозі.

Щоб побачити та виправити недоліки, спостерігайте за собою — тренуйтеся перед дзеркалом або запишіть на телефонну камеру.

Що буде, якщо присідати щодня

Як зміниться тіло, якщо присідати щодня

Починати присідати потрібно поступово, з 20 разів. 20 присідань на день буде достатньо, щоб зміцнити та наростити м'язи ніг та сідниць, підтримати тіло в тонусі, покращити поставу, розвинути гнучкість і спалити калорії.

Періодично треба посилювати інтенсивність, оскільки організм звикає до однотипного навантаження. Якщо присідати щодня, результат за два тижні буде помітним на стегнах. Вони стануть стрункішими, а сідниці підтягнутими. Зменшаться об'єми талії, оскільки присідання включають у роботу м'язи живота, а виконання великої кількості повторень у рамках одного підходу запускає процес спалювання жиру.

Види основних присідань

Стандартні присідання. Розставте ноги на ширині плечей та повільно опускайтеся вниз. Обов'язково затримайтеся у нижній точці. Руки розташуйте або перед собою, або тримайте їх за головою. Спина має бути пряма, а дихання – глибоким.

Пістолетик. Займіть вихідне положення та плавно присідайте на одній нозі. При цьому другу ногу витягніть перед собою. Щоб тримати рівновагу, можна триматися однією рукою за стілець або стіну.

Присідання з гантелями в руках Виконуйте класичні присідання з гантелями в руках. Гантелі можна розмістити на рівні плечей, з боків або за головою.

Присідання у стилі сумо. Потрібно широко розставити ноги, а носки розгорнути у різні боки. У такому положенні опускати таз униз. Важливо присідати до прямого кута в колінах.

Присідання біля стіни. Прямою спиною притисніть до стіни, ноги поставте на ширині плечей, а руки розставте з боків або розташуйте на стіну. Сповзайте у такому положенні вниз по стіні. Не забувайте затриматись у нижній точці.

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