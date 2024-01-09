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Які найпопулярніші породи собак в Україні

Які найпопулярніші породи собак в Україні

Популярні породи собак в Україні

Найпопулярніші породи собак в Україні згідно з даними "Кінологічної Спілки України"

Останні дослідження показують, що в Україні популярністю користуються невеликі собаки, вони посіли першіі місця у рейтингу популярності.

Топ-10 найпопулярніших порід собак в Україні

Як зазначають у Кінологічній спілці України популярності набирають невеликі породи, які належать до переліку компанійських собак для родин із дітьми. 

В Україні найпопулярнішою породою став німецький шпіц померанець, випередивши інші породи за кількістю приплоду. Ця порода собак є також лідером серед найбільш експортованих з України собак.

Шпіц померанець / ©
Шпіц померанець

До рейтингу популярних порід увійшли:

  • Німецький шпіц/померанець.
  • Чихуахуа гладкошерстий/довгошерстий.
  • Вельш коргi пемброк.
  • Йоркширський тер’єр.
  • Німецька вівчарка.
  • Французький бульдог.
  • Мальтійська болонка.
  • Бівер йорк тер’єр.
  • Пудель той.
  • Лабрадор ретривер.

Цікаво, що згідно з даними Американської кінологічної асоціації, у п'ятірку найбільш  популярних порід Америки входять великі собаки. Серед лідерів рейтингу французький бульдог, лабрадор ретривера, золотистий  ретривер, німецька вівчарка та пудель.

А згідно з інформацією FCI (Міжнародної кінологічної федерації) найпопулярнішими породами собак у світі були такса, золотий ретривер та лабрадор.

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