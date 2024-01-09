Які найпопулярніші породи собак в Україні

Найпопулярніші породи собак в Україні згідно з даними "Кінологічної Спілки України"
Останні дослідження показують, що в Україні популярністю користуються невеликі собаки, вони посіли першіі місця у рейтингу популярності.
Топ-10 найпопулярніших порід собак в Україні
Як зазначають у Кінологічній спілці України популярності набирають невеликі породи, які належать до переліку компанійських собак для родин із дітьми.
В Україні найпопулярнішою породою став німецький шпіц померанець, випередивши інші породи за кількістю приплоду. Ця порода собак є також лідером серед найбільш експортованих з України собак.
До рейтингу популярних порід увійшли:
- Німецький шпіц/померанець.
- Чихуахуа гладкошерстий/довгошерстий.
- Вельш коргi пемброк.
- Йоркширський тер’єр.
- Німецька вівчарка.
- Французький бульдог.
- Мальтійська болонка.
- Бівер йорк тер’єр.
- Пудель той.
- Лабрадор ретривер.
Цікаво, що згідно з даними Американської кінологічної асоціації, у п'ятірку найбільш популярних порід Америки входять великі собаки. Серед лідерів рейтингу французький бульдог, лабрадор ретривера, золотистий ретривер, німецька вівчарка та пудель.
А згідно з інформацією FCI (Міжнародної кінологічної федерації) найпопулярнішими породами собак у світі були такса, золотий ретривер та лабрадор.
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