Які найпопулярніші породи собак в Україні

Найпопулярніші породи собак в Україні згідно з даними "Кінологічної Спілки України"

Останні дослідження показують, що в Україні популярністю користуються невеликі собаки, вони посіли першіі місця у рейтингу популярності.

Топ-10 найпопулярніших порід собак в Україні

Як зазначають у Кінологічній спілці України популярності набирають невеликі породи, які належать до переліку компанійських собак для родин із дітьми.

В Україні найпопулярнішою породою став німецький шпіц померанець, випередивши інші породи за кількістю приплоду. Ця порода собак є також лідером серед найбільш експортованих з України собак.

Шпіц померанець

До рейтингу популярних порід увійшли:

Німецький шпіц/померанець.

Чихуахуа гладкошерстий/довгошерстий.

Вельш коргi пемброк.

Йоркширський тер’єр.

Німецька вівчарка.

Французький бульдог.

Мальтійська болонка.

Бівер йорк тер’єр.

Пудель той.

Лабрадор ретривер.

Цікаво, що згідно з даними Американської кінологічної асоціації, у п'ятірку найбільш популярних порід Америки входять великі собаки. Серед лідерів рейтингу французький бульдог, лабрадор ретривера, золотистий ретривер, німецька вівчарка та пудель.

А згідно з інформацією FCI (Міжнародної кінологічної федерації) найпопулярнішими породами собак у світі були такса, золотий ретривер та лабрадор.

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