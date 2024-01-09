Какие самые популярные породы собак в Украине

Самые популярные породы собак в Украине согласно данным "Кинологического Союза Украины"
Последние исследования показывают, что в Украине популярностью пользуются небольшие собаки, они заняли первые места в рейтинге популярности.
Топ-10 самых популярных пород собак в Украине
Как отмечают в Кинологическом союзе Украины, популярность набирают небольшие породы, которые принадлежат к перечню компанейских собак для семей с детьми.
В Украине самой популярной породой стал немецкий шпиц померанец, опередив другие породы по количеству помета. Эта порода собак является также лидером среди наиболее экспортируемых из Украины собак.
В рейтинг популярных пород вошли:
- Немецкий шпиц померанец.
- Чихуахуа гладкошерстный/длинношерстный.
- Вельш корги пемброк.
- Йоркширский терьер.
- Немецкая овчарка.
- Французский бульдог.
- Мальтийская болонка.
- Бивер йорк терьер.
- Пудель тот.
- Лабрадор ретривер.
Интересно, что, согласно данным Американской кинологической ассоциации, в пятерку наиболее популярных пород Америки входят большие собаки. Среди лидеров рейтинга французский бульдог, лабрадор ретривера, золотистый ретривер, немецкая овчарка и пудель.
Согласно информации FCI (Международной кинологической федерации) самыми популярными породами собак в мире были такса, золотой ретривер и лабрадор.
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