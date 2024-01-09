Какие самые популярные породы собак в Украине

Последние исследования показывают, что в Украине популярностью пользуются небольшие собаки, они заняли первые места в рейтинге популярности.

Топ-10 самых популярных пород собак в Украине

Как отмечают в Кинологическом союзе Украины, популярность набирают небольшие породы, которые принадлежат к перечню компанейских собак для семей с детьми.

В Украине самой популярной породой стал немецкий шпиц померанец, опередив другие породы по количеству помета. Эта порода собак является также лидером среди наиболее экспортируемых из Украины собак.

Шпиц апельсин

В рейтинг популярных пород вошли:

Немецкий шпиц померанец.

Чихуахуа гладкошерстный/длинношерстный.

Вельш корги пемброк.

Йоркширский терьер.

Немецкая овчарка.

Французский бульдог.

Мальтийская болонка.

Бивер йорк терьер.

Пудель тот.

Лабрадор ретривер.

Интересно, что, согласно данным Американской кинологической ассоциации, в пятерку наиболее популярных пород Америки входят большие собаки. Среди лидеров рейтинга французский бульдог, лабрадор ретривера, золотистый ретривер, немецкая овчарка и пудель.

Согласно информации FCI (Международной кинологической федерации) самыми популярными породами собак в мире были такса, золотой ретривер и лабрадор.

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