Завжди є під рукою: як прочистити унітаз вдома - дієві способи

Коли засмічується унітаз - часу на роздуми не залишається, доводиться діяти швидко. Для таких випадків є перевірені методи.

Дієві способи, як прочистити унітаз у домашніх умовах - читайте далі.

Вантуз

Старий та надійний спосіб. Для цього потрібно розмістити присоску пристосування над зливом і зробити кілька сильних та різких поштовхів. При складних засорах дії потрібно буде повторити, якщо буде потрібно.

Якщо вантуза немає, його можна замінити його пластиковою пляшкою зі зрізаним денцем.

Розчин зі соди

потрібно розчинити 300 г харчової соди у 5 л теплої води, вилити суміш в унітаз та залишити на кілька годин.

Сіль з водою

необхідно змішати по склянці солі та соди, засипати у зливний отвір, залити окропом й залишити на кілька годин. бажано на всю ніч).

Сода з оцтом

300 г соди засипте у зливний отвір, залийте її склянкою оцту та швидко заткніть отвір щільною ганчіркою на хвилин 30, після чого потрібно дістати тканину, залити унітаз літром окропу, почекати ще до 15 хвилин і злити воду.

Раніше ми розповідали, як за 10 хвилин позбутися засмічення у ванній та на кухні.

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