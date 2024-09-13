Чи справді саме Трамп розблокував летальну зброю для України: історик нагадав про його шантаж

Через кілька років Трамп намагався шантажувати український уряд, погрожуючи відкликати цю зброю.

Навряд чи Дональд Трамп особисто ініціював рішення про розблокування постачання летальної зброї до України, коли був президентом США.

Про це американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Історик відповів на тезу ведучої про те, що саме Трамп 2017 року дозволив постачання Україні летальної зброї.

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"Це було хороше рішення. Я не думаю, що це було рішення, ініційоване особисто Трампом. І ми також повинні пам’ятати, що потім, через кілька років, він намагався шантажувати український уряд, щоб знайти компромат на політичного опонента, погрожуючи відкликати цю зброю", – нагадав Снайдер.

Він додав, що рішення про летальну зброю мало бути ухвалене ще раніше – адміністрацією 44-го президента США Барака Обами.

"Я хочу бути справедливим: є багато республіканців, які, як мені здається, мають дуже здорові погляди щодо України. Просто пан Трамп – не один з них", – зазначив професор.

Він також назвав кандидата від республіканців у віцепрезиденти США Джея Ді Венса найбільш антиукраїнським серед значних американських політиків.

Нагадаємо, Снайдер назвав потенційне друге президентство Трампа загрозою для демократії у всьому світі. Він також сказав, що це "було б особливо погано для України".

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