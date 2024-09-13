Всегда есть под рукой: как прочистить унитаз дома – действенные способы

С засорением помогут справиться сразу несколько способов.

Когда засоряется унитаз – времени на раздумья не остается, приходится действовать быстро. Для таких случаев есть проверенные методы.

Действенные способы, как прочистить унитаз в домашних условиях – читайте дальше.

Вантуз

Старый и надежный способ. Для этого нужно разместить присоску приспособления над сливом и сделать несколько сильных и резких толчков. При сложных засорах действия нужно будет повторить, если потребуется.

Если вантуза нет, его можно заменить пластиковой бутылкой со срезанным донышком.

Раствор из соды

нужно растворить 300 г пищевой соды в 5 л теплой воды, вылить смесь в унитаз и оставить на несколько часов.

Соль с водой

необходимо смешать по стакану соли и соды, засыпать в сливное отверстие, залить кипятком и оставить на несколько часов. желательно на всю ночь).

Сода с уксусом

300 г соды засыпьте в сливное отверстие, залейте стаканом уксуса и быстро заткните отверстие плотной тряпкой на минут 30, после чего нужно достать ткань, залить унитаз литром кипятка, подождать еще до 15 минут и слить воду.

Раньше мы рассказывали, как через 10 минут избавиться от засорения в ванной и на кухне.

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