Андрій Стріхарський передав військовим на донецькому напрямку дрони DJI Mavic 3

Народний депутат Андрій Стріхарський з колегами відвідали донецький напрямок, де сьогодні боронять Україну бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка та передали військовим десять дронів DJI Mavic 3.

Про це Андрій Стріхарський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Командир бригади, герой України, полковник Микола Чумак подякував Андрію Стріхарському за квадрокоптери, за допомогою яких бійці зможуть вести розвідку, виявляти ворога і координувати вогонь по ньому.

З командиром бригади Андрій Стріхарський обговорив подальшу комунікацію та потреби в необхідному обладнанні для прискорення перемоги над ворогом. Крім дронів на передовій потрібні вантажні позашляховики, які увійдуть в наступний етап допомоги.

Також Стріхарський оглянув матеріально-технічну базу та побутові умови військових. В цілому, рівень забезпечення, санітарні умови, побут та харчування на достатньому рівні, але особливо вражає високий бойовий та моральний дух в бригаді. “Всі мотивовані, зібрані, готові йти до кінця, перемагати ворога та звільняти рідну землю”, — зазначив він.

В цій бригаді служить багато уродженців Черкаської області, з виборчого округу народного депутата. В цьому ж окрузі, за ініціативою Андрія Стріхарського, діє Городищенський гуманітарний хаб «Злагода життя», який з початку російського вторгнення ефективно збирає та надає допомогу військовим та вимушеним переселенцям.

Разом із з в.о. міського голови Корсунь-Шевченківського Віталієм Мацюком та секретарем Черкаської обласної організації політпартії "Слуга Народу" Олексієм Пєчніковим на передову були передані дрони, а з гуманітарного хабу — харчові продукти швидкого приготування, кава, антисептики, лікарські засоби (жарознижувальні, антибіотики, знеболюючі, перев'язувальний матеріал, знеболюючі пластирі тощо).

За словами Стріхарського, вже плануються наступні поїздки до військових, тому що саме зараз, під час активного звільнення наших територій від ворожої навали, надзвичайно важлива і матеріальна, і моральна підтримка. Вже узгоджений перелік потреб бригади, вже йде пошук вантажних позашляховиків та іншого обладнання. “Від наших західних партнерів ми потребуємо більше зброї — на всіх рівнях ми постійно про це говоримо і дякуємо всім за допомогу. Але сьогодні будь-яка допомога наближає перемогу, і я вірю, що разом ми переможемо”, — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що Андрій Стріхарський під час робочої поїздки до Черкаської області взяв участь у молебні за Україну, який очолив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній у храмі на честь святого першомученика архідиякона Стефана у Городищі Черкаської області.