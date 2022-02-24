"Армія тримає оборону": Резніков запевнив у відсічі агресору

Міністр називає ситуацію контрольованою.

Російська Федерація у четвер, 24 лютого, розпочала інтенсивні обстріл підрозділів ЗСУ, але українська армія тримає оборону.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook. https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/354344970035194

Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і... Опубліковано Резніков Олексій Середа, 23 лютого 2022 р.

"Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять все, щоб захистити вас і не дати агресору шанс на прорив", - наголосив він.

За словами міністра, російська армія атакувала підрозділи Збройних сил на Донбасі, а також центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах.

Ситуацію в країні він назвав контрольованою. "Нашій армії зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Ваш спокій та впевненість у Збройних силах України найкраща допомога", – написав міністр.