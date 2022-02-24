"Армия держит оборону": Резников заверил в отпоре агрессору

Министр называет ситуацию контролируемой.

Российская Федерация в четверг, 24 февраля, начала интенсивные обстрелы подразделений ВСУ, но украинская армия держит оборону.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook. https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/354344970035194

Дорогие украинцы! Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и... Опубликовано Резников Алексей Среда, 23 февраля 2022 г.

"Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв", — подчеркнул он.

По словам министра, российская армия атаковала подразделения Вооруженных сил на Донбассе, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах.

Ситуацию в стране он назвал контролируемой. "Нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины лучшая помощь", — написал министр.