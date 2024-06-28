Дебати між Трампом та Байденом: дивиться онлайн

Політики не бачилися з 2020 року.

Джо Байден і Дональд Трамп зустрінуться цього вечора в Атланті у першому раунді президентських дебатів.

Про це інформує "Голос Америки".

Найімовірніші кандидати від демократів і республіканців зустрінуться особисто уперше з часу їх останніх дебатів під час перегонів у жовтні 2020 року.

На вимогу Трампа, опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші паперу та ручки. На вимогу Байдена, поєдинок відбудеться без авдиторії, яка могла б підбадьорювати своїх лідерів вигуками й аплодисментами – у телестудії будуть присутні лише двоє телеведучих. Крім того, мікрофони вмикатимуться, лише коли політики відповідатимуть на свої запитання, аби вони не перебивали одне одного й не вставляли коментарі, як це любить робити Трамп.

Очікується, що в жовтні, ближче до дня виборів, кандидати проведуть ще одні теледебати.

Чергові, 60-ті президентські вибори у США відбудуться у вівторок 5 листопада 2024 року. Також пройдуть вибори обох палат Конгресу – Палати представників і третини Сенату.

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters писало, що два головних радники Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. У Кремлі відреагували на це і заявили, що можливий план нібито "повинен враховувати ситуацію на фронті".

Епохальна подія! Як пройдуть дебати в США між Трампом і Байденом?

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