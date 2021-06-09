Конгрес місцевих та регіональних влад відбувся

Нещодавно в Хмельницькій області відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Захід відвідав Президент України Володимир Зеленський, який оцінив досягнення Хмельниччини в рамках програми "Велике будівництво". Саме ж засідання показово проводилось в недобудованому Палаці спорту. На ньому були присутні представники місцевого самоврядування з усієї України, в тому числі й голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Конгрес місцевих та регіональних влад створений для швидкого вирішення проблем місцевих громад, моніторингу політичних та соціально-економічних процесів, що відбуваються на місцевому та регіональному рівнях. До його складу входять палата місцевої влади, голів територіальних громад та палата обласних рад та голів облдержадміністрацій.

Конгрес проводиться за ініціативи Сергія Гамалія. Голова Хмельницької ОДА вважає, що захід стане потужним інструментом для розвитку громади. Це захід, який формує тісний взаємозв’язок між органами місцевої та регіональної влади, сприятиме завершенню реформи місцевого самоврядування та має допомогти у вирішенні основних проблем громад.

Президент відзначив успіхи Хмельниччини, однак наголосив, що попереду великомасштабна робота як на регіональному, так і на місцевому рівнях. Також необхідно внести зміни в Конституцію України в області адміністративно-територіального устрою та удосконалити законодавство з питань місцевого самоврядування. Зараз готується ряд законопроектів щодо збільшення обсягу Державного фонду регіонального розвитку, ухвалюються законопроєкти щодо розбудови індустріальних парків. Важливе питання – фінансова спроможність громад та пошук інвестицій, адже це основний елемент розвитку регіону та ефективності реформ.

Під час засідання обговорювали питання передачі професійно-технічних училищ в комунальну власність, створення гнучкої системи підготовки та навчання студентів для задоволення потреб ринку праці. Розглянуто положення реформи системи архітектурно-будівельного контролю та ряд основних організаційних питань.

Головою Палати місцевих влад Конгресу став мер Львова Андрій Садовий, а його заступниками Сергій Сухомлин (мер Житомира) та міський голова Дніпра Борис Філатов. Також учасники затвердили склад лічильної комісії, секретаріату та ухвалили регламент роботи.

Окрім засідання Конгресу, Глава держави ознайомився з прогресом ремонту автодоріг, що реконструюють в рамках програми "Велике будівництво". Володимир Зеленський проінспектував роботи на автошляху Житомир-Чернівці, а саме у частині Старокостянтин-Хмельницький.

Сергій Гамалій стверджує, що роботи тривають з 21 березня 2021 та будуть закінчені до кінця року. Вже проведено підготовку, прокладено дренаж та водопропускну трубу. Для швидкого завершення необхідно виділити додаткові ресурси, зокрема фінансові, адже загальна вартість проекту 321,6 млн грн. Також плануються ремонтні роботи на трасі Стрий-Ізварине, на мосту через річку Бужок та інших об’єктах.

Володимир Зеленський проінспектував спорудження Палацу спорту в обласному центрі на вул. Прибузькій. За словами голови Хмельницької ОДА, на сьогодні об’єкт готовий на 51%. В Палаці спорту зможе розміститись 2500 осіб, з можливістю збільшення до 3100 осіб. Тут проводитимуться тренування та змагання з волейболу, баскетболу, футзалу, всіх видів єдиноборств та спортивних танців. Сергій Гамалій вважає, що це велика перемога для місцевої громади, яка чекала на будівництво стадіону 20 років. Окрім цього, у рамках програми "Велике будівництво" проводитимуться ремонтні роботи у трьох школах, дитячому садку та 10 приймальних відділень у лікарнях.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання