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У Личаківському райсуді Львова розглядається справа №463/2092/25 про передачу в АРМА майна, в якій може бути створено небезпечний прецедент. Так, суд у цій справі може фактично нівелювати значення системи публічних торгів Prozorro, пише видання lenta.ua.

Сторона обвинувачення стоїть на позиції, що майно, придбане за абсолютно законною процедурою роки тому, може в будь-який момент бути відібране у власника і передане АРМА. Причому у справі, де навіть нікому не оголошено підозри. Якщо суд пристане на таку позицію, він фактично «обнулить» одне з досягнень України у боротьбі з корупцією – систему прозорих торгів. Створюючи подібний прецедент, можна буде «помножити на нуль» усі проведені через Prozorro процедури.

В цій справі йдеться про придбаний через Prozorro майновий комплекс на вул. Перемоги, 20, який після низки відвертих маніпуляцій з підслідністю у порушення КПК став об’єктом арешту.

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Судячи із засідання Личаківського райсуду Львова, яке транслювалося у прямому етері «ТСН» 25 липня, докази порушення процедури торгів - відсутні, а вся необхідна процедура була дотримана. Оголошення про продаж відповідного активу публікувалося в офіційній парламентській газеті «Голос України», на офіційному сайті банку було вказано паспорт відкритих торгів, а на сайті Фонду гарантування вкладів - номер лоту, публічний паспорт і дата торгів.

Важливим є той факт, що актив був придбаний на аукціоні за голландською системою, тобто аукціоні на пониження ціни, коли ціна покроково знижується ціна, допоки хтось з учасників не зупинить зниження.

Це, власне, намагалася пояснити суду сторона захисту. Втім, судячи з реплік судді, яка вела це засідання, вона, з подачі сторони обвинувачення, чомусь плутала вартість об’єкту з ціною, за якою був проданий об’єкт на відкритому аукціоні.

Так, у січні 2020 року ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» (тоді ще ТОВ «ОІЛ ХАБ Київ») стало переможцем відкритого аукціону на платформі Prozorro.Продажі. Компанія придбала майновий комплекс ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», що ліквідовувався, за 61,154 млн грн. Ціна була значно вищою за стартову (41,5 млн грн) і відображала реальну конкуренцію між чотирма учасниками торгів.

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Попри законність угоди, у 2021 році проти компанії відкрили кримінальне провадження. Проте конкретних підозрюваних немає, а посадові особи підприємства не мають жодного процесуального статусу.

Надалі, у 2022 році ДБР закрило справу через відсутність складу злочину. Але згодом провадження поновили, додавши нову статтю.

При цьому, замість розслідування у Києві, де зареєстроване підприємство, справу передали до СБУ в Черкаській області, а згодом – до БЕБ у Львівській області.

Це було процесуальною маніпуляцією – адже жодних підстав для розслідування поза Києвом не було. Врешті, у грудні 2024 року слідчий суддя Соснівського райсуду Черкас відмовив у накладенні арешту на майно. Однак замість оскарження цього рішення в апеляційному порядку, орган досудового розслідування змінив підслідність, передавши матеріали до іншого органу та, відповідно, домігся розгляду вже в іншому суді. Так було створено штучну ситуацію для повторного вирішення питання про арешт майна. Тобто, щоб обійти попереднє судове рішення. Кульмінацією стала ухвала слідчого судді Личаківського райсуду Львова від 9 квітня 2025 року, якою на все нерухоме майно ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» накладено арешт із забороною користування ним. Це рішення призвело до фактичного паралічу діяльності підприємства. Об'єкт нерухомості жодним чином не пов'язаний із діяннями, які розслідуються, і не був предметом злочину. Як вже було сказано, підприємство придбало його законно, на прозорому електронному аукціоні.

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Отже, зараз Личаківський райсуд Львова може шляхом передачі в АРМА активу добросовісного власника, який не має статусу підозрюваного, відкрити шлях до розпорядження цим майном без вироку суду. Або, простіше кажучи - до його невідворотного відчуження від законних власників без судового вироку.

Чому це важливо

За відсутності підозр, фактичне покарання вже застосовано: компанія позбавлена можливості користуватися власним майном.

Арешт майна без доказів і передача майна в АРМА через рішення райсуду може підірвати довіру до системи Prozorro та судової влади. Будь-який законний інвестор - у тому числі, іноземний, який вклав десятки мільйонів гривень у прозору угоду, не буде мати жодних гарантій збереження свого майна в Україн. Після такого прецеденту, будь-які подібні угоди, укладені за допомогою Prozorro, можна буде «обнулити. Вочевидь, Личаківському райсуду, який розглядає цю справу, варто звернути на це увагу можливі наслідки такого рішення. Адже система публічних торгів є одним з досягнень України в рамках євроінтеграційного процесу, а її нівелювання може призвести до питань стосовно дотримання нашою державою вимог партнерів.