Очільник ПАРЄ закликав РФ негайно припинити війну

Президент ПАРЄ Тіні Кокс закликав Росію негайно припинити війну.

Про це йдеться у заяві президента ПАРЄ з приводу 100 днів загарбницької війни Росії проти України, - пише Укрінформ.

«Сьогодні я знову закликаю російську владу – президента, уряд, парламент – і всіх громадян Росії негайно припинити цю загарбницьку війну проти нашої держави-члена України. Немає жодної причини продовжувати цю війну, яку ніколи не треба було починати», - зауважив Кокс.

Від початку цієї агресії десятки тисяч українських громадян і солдатів були вбиті, поранені або зазнали жорстокого поводження.

“Жахливі військові злочини були скоєні проти невинних мирних жителів. Мільйони людей були змушені залишити свої домівки і навіть країну. Масштаби катастрофи величезні”, – додав Кокс.

Грубим порушенням міжнародного права Росія перетнула червону лінію Ради Європи і була виключена з найстарішої та найбільшої договірної організації Європи, яка зобов’язує держави-члени прагнути миру, захищати верховенство права, права людини та демократії. Через це, підкреслив Кокс, всі громадяни Росії втратили своє фундаментальне право на звернення до Європейського суду з прав людини, коли вони вважають, що їхні права не поважаються російською владою.

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«Кожен день цієї війни занадто довгий. Кожен день, якщо це буде продовжуватися, призводитиме до нових злочинів проти народу і держави Україна та проти міжнародного права. Зупиніть війну, відновіть мир, нехай буде справедливість», – резюмував президент ПАРЄ.

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