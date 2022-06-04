Глава ПАСЕ призвал РФ немедленно прекратить войну

Президент ПАСЕ Тини Кокс призвал Россию немедленно прекратить войну.

Об этом говорится в заявлении президента ПАСЕ по поводу 100 дней захватнической войны России против Украины, пишет Укринформ.

«Сегодня я снова призываю российские власти – президента, правительство, парламент – и всех граждан России немедленно прекратить эту захватническую войну против нашего государства-члена Украины. Нет никакой причины продолжать эту войну, которую никогда не нужно было начинать», — заметил Кокс.

С начала этой агрессии десятки тысяч украинских граждан и солдат были убиты, ранены или подверглись жестокому обращению.

“Ужасные военные преступления были совершены против невинных мирных жителей. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и даже страну. Масштабы крушения огромны”, – добавил Кокс.

Грубым нарушением международного права Россия пересекла красную линию Совета Европы и была исключена из старейшей и крупнейшей договорной организации Европы, обязывающей государства-члены стремиться к миру, защищать верховенство права, права человека и демократии. Поэтому, подчеркнул Кокс, все граждане России потеряли свое фундаментальное право на обращение в Европейский суд по правам человека, когда они считают, что их права не уважаются российскими властями.

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«Каждый день этой войны слишком длинный. Каждый день, если это будет продолжаться, будет приводить к новым преступлениям против народа и государства и против международного права. Остановите войну, восстановите мир, да будет справедливость», – резюмировал президент ПАСЕ.

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