Ломаченко - Накатані: відео нокауту

Ексчемпіон світу переміг суперника в дев'ятому раунді.

Українець Василь Ломаченко після поразки американцеві Теофіму Лопесу повернувся в ринг з перемоги над японцем Масайоші Накатані.

Бій пройшов за повної переваги Василя, який вже у п'ятому раунді відправив суперника в нокдаун. Масайоші ще кілька разів був близький до того, щоб опинитися на настилі рингу, але проявив дивовижну стійкість.

У дев'ятому раунді суддя ухвалив рішення зупинити побиття Накатані, який до того моменту вже перестав реагувати на потужні випади Василя.

Відео нокауту Ломаченко - Накатані:

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage.



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form. #LomaNakatani | ESPN + pic.twitter.com/IM0blPPpct — Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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