Ломаченко - Накатани: видео нокаута

Экс-чемпион мира победил соперника в девятом раунде.

Украинец Василий Ломаченко после поражения американцу Теофиму Лопесу вернулся в ринг с победы над японцем Масаеши Накатани.

Бой прошел при полном преимуществе Василия, который уже в пятом раунде отправил соперника в нокдаун. Масаеши еще несколько раз был близок к тому, чтобы оказаться на настиле ринга, но проявил удивительную стойкость.

В девятом раунде судья принял решение остановить избиение Накатани, который к тому моменту уже перестал реагировать на мощные выпады Василия.

Видео нокаута Ломаченко - Накатани:

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage.



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct — Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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