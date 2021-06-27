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Ломаченко - Накатани: видео нокаута

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Ломаченко - Накатани: видео нокаута

Associated Press

Экс-чемпион мира победил соперника в девятом раунде.

Украинец Василий Ломаченко после поражения американцу Теофиму Лопесу вернулся в ринг с победы над японцем Масаеши Накатани.

Бой прошел при полном преимуществе Василия, который уже в пятом раунде отправил соперника в нокдаун. Масаеши еще несколько раз был близок к тому, чтобы оказаться на настиле ринга, но проявил удивительную стойкость.

В девятом раунде судья принял решение остановить избиение Накатани, который к тому моменту уже перестал реагировать на мощные выпады Василия.

Видео нокаута Ломаченко - Накатани:

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

  • 33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.
  • 32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).