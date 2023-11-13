Новолуние 13 ноября 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Карты Таро позволяют понять себя лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на новолуние 13 ноября 2023 года рассказывает, что Рыбам не стоит забывать о друзьях, а Ракам – об интуиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на новолуние 13 ноября 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Справедливость"
Всегда помните о последствиях своих поступков. В отношениях ищите баланс. А на работе стоит найти "золотую середину".
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж жезлов"
Задумайтесь над своими словами. В отношениях не следует ранить ими партнера. На работе прорубайте свой путь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Двойка мечей"
Двигайтесь вперед. В отношениях уберите "повязку" из глаз. В движении по карьерной лестнице вам могут сделать больно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Верховная жрица"
Не забывайте о собственной интуиции. В любви прислушивайтесь к голосу сердца. А на работе услышьте, наконец, внутренний голос.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Все двигается вперед. В любви отправляйтесь куда-нибудь вместе. А на работе вас могут ждать командировки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева жезлов"
Ум – ваше основное оружие. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. А на работе пора становиться успешным.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж кубков"
Утихомирите свои чувства. На работе следует поработать с комплексами. А в отношениях пора двигаться дальше.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не делайте быт основой всего. На работе вас ждут вызовы. В отношениях можете поссориться.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Работайте ради будущего. В отношениях пройдите проверку денежными средствами. На работе задумайтесь над развитием.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Звезда"
Все великолепно. Наслаждайтесь отношениями и не начинайте на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка мечей"
Может быть тяжело. В отношениях не стоит ссориться. А на работе – делать чужую работу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка кубков"
Не забывайте о друзьях. В любви следует наслаждаться чувствами. А на работе ищите верных коллег.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Читайте также: