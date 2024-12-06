Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: что стоит делать

В период ретроградного Марса особенно важно избегать импульсивных действий и острых конфликтов, ведь эмоции могут легко выходить из-под контроля.

Ретроградный Марс, который продлится с 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года, является периодом, когда энергия планеты направлена внутрь. В настоящее время следует сосредоточиться на внутренней работе, планировании и переосмыслении, а не на активных действиях. Вот несколько рекомендаций:

1. Просмотр старых проектов

Используйте это время для завершения долгосрочных дел. Анализируйте ваши действия в прошлом и учитесь на ошибках.

2. Рефлексия и саморазвитие

Работайте над контролем агрессии и импульсивности.

Развивайте навыки стойкости к стрессу.

Медитация и йога помогут поддерживать баланс.

3. Избегание рисковых действий

Не следует начинать новые масштабные проекты или подписывать важные соглашения.

Не следует принимать импульсивные решения, особенно в конфликтных ситуациях.

4. Отношения с другими

Избегайте конфликтов и уяснения отношений.

Проявляйте терпение к окружающим, ведь люди в этот период могут быть более раздражительными.

5. Физическое здоровье

Избегайте перегрузки и травмоопасных ситуаций.

Уделяйте внимание своему самочувствию, отдыхайте больше.

6. Планирование будущего

Используйте время для подготовки к активным действиям после завершения ретроградного периода. Планируйте, но избегайте импульсивности.

Этот период способствует внутреннему росту, переосмыслению жизненных целей и завершению незаконченных дел. Помните, что даже ретроградная фаза Марса – это шанс для положительных изменений.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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