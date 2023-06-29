Что происходит на фронте: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Нашей противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе были уничтожены. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздоловки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звоновки и Выемки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе ВСУ уничтожили 110 мест компактного скопления российских военных, 11 пунктов управления, 7 оружейных складов.