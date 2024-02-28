"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

Недавно украинская IT-компания FAVBET Tech объявила о партнерстве с мастерской дронов "Дронарня" - лабораторией БпЛА, которая работает как R&D-центр и сосредотачивается на разработке и внедрении новых технологий в сфере беспилотных авиационных систем.

Партнерство FAVBET Tech и "Дронарни" имеет целью помочь украинским военным и увеличить производство дронов для фронта. Две команды также будут заниматься совместными научно-исследовательскими проектами.

Сегодня участники "Дронарни" занимаются сборкой дронов под нужды собственных подразделений. Основные цели - это разведка и боевые задачи. Часть уже имеет собственных "птичек", которые планируют улучшать благодаря знаниям полученным на курсе.

"Мы очень рады, когда наши участники разворачивают полевые мастерские для ремонта и сервиса дронов после прохождения курса нашей инженерной инициативы. Благодаря сотрудничеству с FAVBET Tech, сегодня мы имеем еще больше ресурсов для качественной подготовки наших военнослужащих", - рассказывают в "Дронарне".

Дроны - одно из самых эффективных средств поражения вражеских сил в арсенале украинской армии. Поэтому важно, чтобы украинские военные не только умели управлять дронами, но и имели необходимые инженерные навыки по сборке, сервису и ремонту FPV-дронов.

Именно такие знания дают защитникам "Дронарня" вместе с FAVBET Tech - украинской IT-компанией, специализирующейся на разработке высоконагруженных систем и с первых дней полномасштабного вторжения разрабатывает ПО для нужд ВСУ.

"Проекты, подобные "Дронарной", должны расти и становиться не единичными инициативами, а системным явлением. Значение дронов в современной войне сложно переоценить, поэтому Украине важно иметь разветвленную технологическую и образовательную инфраструктуру, способную закрывать потребность в опытных военных специалистах в этой области. Работу в этом направлении мы сейчас считаем приоритетом для компании", - рассказывает СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.