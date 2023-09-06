Favbet Foundation передал артиллеристам ВСУ в район Бахмута внедорожник

ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

Автомобиль помогает артиллерийскому подразделению выполнять маневры на Бахмутском направлении, в частности по быстрой передислокации на бездорожье.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.