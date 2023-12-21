Favbet Foundation передал на Донецкое направление сразу 4 внедорожника

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных Сил Украины сразу четыре полноприводных внедорожника высокой проходимости Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Автомобили помогают выполнять боевые задачи на критически важных точках фронта на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии Favbet Foundation более 250 автомобилей.

В частности, ударные роты «Армии дронов» получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.