Где в Херсоне можно приобрести инсулин: список аптек

Где в Херсоне можно приобрести инсулин: список аптек

Лекарство завезли в аптеки.

В Херсоне можно купить инсулин. Список аптек опубликовали на сайте Херсонского городского совета.

Инсулин есть в следующих аптеках:

ООО "Система аптек "Шаг"

в аптеке №4 – ул. Суворова, 2/15

ООО "Система аптек"

Шаг Аптека №269 на площади Свободы, 9

ООО "Система аптек "Шаг"

в аптеке №24 — ул. Мира, 15

в аптеке №7 на Николаевском шоссе, 24-а

ПАО “Аптечная сеть “Фармация”

в аптеке №229 на ул. 49 Гвардейской дивизии, 26-б

в аптеке №234 на ул. И. Кулика, 33-а — Таурт Медикал

ООО "ПОДОРОЖНИК ХЕРСОН" Аптека №5 — ул. И. Кулика, 135 и в аптеке №7 по ул. Покрышевая, 18

ООО "Таврическая фармацевтическая компания"

в аптеке №7 по проспекту Ушакова, 77

Ранее стало известно, что 4 марта на херсонской площади Свободы российские оккупанты будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон — это "Херсонская народная республика". Местные власти призвали горожан не поддаваться на провокации и не выходить из домов.

"Проведение собраний, митингов или собраний любого характера могут быть направлены на свержение государственного устройства в Украине, поэтому считаются вне законов Украины. Прошу всех оставаться дома, не участвовать в "спектаклях" оккупационных властей", — сообщил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.