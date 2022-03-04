Де у Херсоні можна придбати інсулін: перелік аптек

Де у Херсоні можна придбати інсулін: перелік аптек

Ліки завезли до аптек.

У Херсоні можна придбати інсулін. Перелік аптек опублікували на сайті Херсонської міської ради.

Інсулін є в таких аптеках:

ТОВ “Система аптек “Крок”

в аптеці №4 - вул. Суворова, 2/15

ТОВ “Система аптек"

“Крок” Аптека №269 на площі Свободи, 9

ТОВ “Система аптек “Крок”

в аптеці №24 - вул.Миру, 15

в аптеці №7 на Миколаївському шосе, 24 а

ПАТ “Аптечна мережа “Фармація”

в аптеці №229 по вул. 49 Гвардійської дивізії, 26-б

в аптеці №234 по вул. І. Кулика, 33 а - Таурт Медікал

ТОВ “ПОДОРОЖНИК ХЕРСОН” Аптека №5 - вул. І. Кулика, 135 та в аптеці №7 по вул. Покришева, 18

ТОВ “Таврійська фармацевтична компанія”

в аптеці №7 на проспекті Ушакова, 77

Раніше стало відомо, що 4 березня на херсонському майдані Свободи російські окупанти розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Місцева влада закликала містян не піддаватися на провокації та не виходити з домівок.

"Проведення зборів, мітингів або зібрань будь-якого характеру можуть бути спрямовані на повалення державного устрою в Україні, тому вважаються поза законами України. Прошу всіх залишатися вдома, не брати участі в “спектаклях” окупаційної влади", - повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.