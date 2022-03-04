Укрзалізниця не припиняє евакуйовувати дітей за кордон

Укрзалізниця не припиняє евакуйовувати дітей за кордон

Посадження на евакуаційні поїзди безкоштовне.

Додатковий евакуаційний поїзд, призначений для вивезення групи дітей, вирушив з Києва до польського Хелма вчора, 3 березня, ввечері, передає пресслужба "Укрзалізниці".

Всього цим потягом виїхали понад 700 людей, з яких понад 300 - це діти з інвалідністю. Крім цього, поїздом евакуйовано дітей-сиріт, осіб з інвалідністю, батьків та опекунів дітей.

Посадка на евакуаційні поїзди безкоштовна, пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям. Актуальний графік рейсів на наступний день публікується щодня близько 21:00.

Нагадаємо, о 07:00 закінчилася комендантська година у столиці.

Ніч проти 4 березня у столиці минула спокійно, але під звуки сирен про повітряну небезпеку.

“Містян закликають не залишати домівки без нагальної потреби, аби вчасно спускатися до укриттів”, - йдеться у повідомленні.

У Києві о 07:00 закінчилася комендантська година. Піля її закінчення відкриються магазини.

Для транспортного сполучення між правим і лівим берегом відкрито два мости: Північний і Дарницький. Водіїв закликають пропускати авто швидкої, рятувальників і гуманітарної допомоги.