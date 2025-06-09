Массированная атака РФ: Игнат объяснил, на что был направлен основной удар

Массированная атака по Украине

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Армия РФ нанесла очередную массированную атаку по Украине. Главный удар направлен на один из оперативных аэродромов.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ.

«Имеем крылатые ракеты Х-22, это из акватории Черного моря было применено с самолетов Ту-22М3. Десять крылатых ракет по стратегической авиации Х-101», — отметил он.

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Также четыре «Кинжала», ракету Х-35 и две противорадиолокационные ракеты Х-31Б. Было обезврежено 479 целей, 187 локационно потеряно, подавлено средствами РЭБ, и 292 цели были поражены огневыми средствами. В том числе в огневых средствах Х-47-М2 «Кинжал», а также ракеты Х-101.

«Таким образом противовоздушная оборона сегодня отработала с таким мощным результатом. Конечно, есть и попадания, не будем уточнять в каких локациях, но они, к сожалению, есть, потому что с таким количеством ракет и дронов, которые пускает Россия, сбить все невозможно, это понятно», — отметил Игнат.

Напомним, в ночь на 9 июня армия Российской Федерации атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения — беспилотниками и несколькими типами ракет. Силы ПВО обезвредили 479 средств воздушного нападения: 292 были сбиты огневыми средствами, 187 — локационно потеряны.

Зафиксировано 499 воздушных целей:

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479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов: направления Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

четыре аэробалистических ракеты Х-47 М2 «Кинжал» из Тамбовской области;

10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

три крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

одну крылатую ракету Х-35 из ТОТ АР Крым.