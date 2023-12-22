Метинвест строит пояса обороны для ВСУ в Донецкой области

Группа Метинвест от имени "Стального фронта" Рината Ахметова" мобилизовала дополнительные ресурсы на строительство военных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны на ключевых направлениях театра боевых действий.

С первых дней полномасштабного вторжения Метинвест принял участие в возведении фортификационных сооружений в городах присутствия. В координации с Министерством обороны Украины и взаимодействия с инженерными войсками определены приоритетные направления создания поясов обороны. В режиме 24/7 специалисты компании и тяжелая техника работают над строительством оборонных сооружений, которые станут дополнительной защитой для горожан и украинских воинов, сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня интенсивность работы выросла. Активные действия круглосуточно продолжаются на Донецком направлении, где работа ведется вместе с Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

«Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. Группа Метинвест считает необходимым мобилизовать дополнительные ресурсы для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений вдоль линии столкновения. Это жизненно важное решение, направленное на увеличение эффективности оборонных сооружений и укрепление сопротивления украинских защитников враждебному нашествию. Мы бок о бок с ВСУ будем отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле», — отметил операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

К возведению фортификационных сооружений одновременно привлечены высококвалифицированные специалисты — водители, операторы кранов и экскаваторов, а также разнопрофильная спецтехника — экскаваторы, автокраны, крупногабаритные грузовики. Кроме привлечения техники и сотрудников, при создании поясов обороны Метинвест проводит земляные работы, предоставляет строительные материалы, древесину, а также мобильные стальные укрытия – собственную разработку компании, которая устанавливается под землю и защищает от обстрелов.

«Сегодня каждый бизнес по примеру Метинвеста должен мобилизовать все ресурсы, чтобы не допустить продвижения врага. Чтобы наши мирные города не выглядели так, как родная для меня Авдеевка», — добавил координатор проекта, депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест направил в поддержку Украины и украинцев 4,2 млрд грн. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова». Компания передала военным 150 000 бронежилетов, 25 000 касок и шлемов, 80 000 противотанковых ежей, 31 500 турникетов, 1 500 дронов, 2 000 тепловизоров, 500 автомобилей и свыше 300 спец.