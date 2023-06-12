В Херсонской области остаются подтопленными 3,8 тыс. домов – ГСЧС

По состоянию на вечер воскресенья, 12 июня, в Херсонской области остаются подтопленными 3,8 тыс. домов в 32 населенных пунктах правобережья. Еще 14 населённых пунктов подтоплены на временно оккупированной территории региона.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 20:00 на р. Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 3,6 м (снижено на 50 см с начала суток; снижено от максимального уровня 177 см). На Каховском водохранилище в створе поста "Никополь" отмечается снижение уровня воды (с момента аварии) на 7,67 м", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлечены около 2 тысяч человек и более 260 единиц техники.

Напомним, россияне обстреляли лодку с гражданскими, эвакуировавшимися из подтопленных регионов Херсонской области. Из-за террора окупантов погибли три человека, еще 23 ранены.