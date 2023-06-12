Взрывы раздались в Харькове

В мониторинговых чатах жителей региона предупреждали о ракетной опасности.

В ночь на понедельник, 12 июня, в Харьковской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в мониторинговых чатах жителей региона предупреждали о ракетной опасности. О последствиях атаки захватчиков, жертвах и разрушениях информации пока нет. Ждем официальных комментариев.

Напомним, ночь 12 июня началась неспокойно на временно оккупированной территории Запорожской области. Взрывы раздались в Токмаке и Мелитополе.